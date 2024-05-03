فنون الأزياء تحفز مخيلة الأطفال الإبداعية

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلق الأطفال الصغار من زوار «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024» في رحلة إلى عالم الخياطة، وتعرفوا إلى أساسيات الحياكة والتزيين، وطريقة تصميم علامة تبويب كتاب Bookmark أنيقة وعصرية بأسلوبهم الخاص، وكيفية استعمال الإبرة والخيط بطريقة آمنة، مع استخدام مخيلتهم وأفكارهم المبتكرة لتزيين تصاميمهم بالملصقات الملونة والبراقة.

جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان «مقدمة عن الخياطة»، استضافتها منصة «موضة وأزياء»، في أول أيام المهرجان.

وتعلم الأطفال كيفية استخدام الخيوط الصوفية الملونة لخياطة أقمشة علامة تبويب الكتب، وطريقة عقد الخيوط وقصها بالمقص بشكل آمن، ثم تزيين علامات التبويب بملصقات ملونة تحمل أشكالاً مختلفة كالورود والفراشات والقلوب والنجوم، والتقط الأطفال صوراً تذكارية مع التصاميم، التي صنعوها واحتفظوا بها بعد انتهاء الورشة.

يشار إلى أن الدورة الـ15 من المهرجان تنظم أكثر من 1500 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، تتضمن ورش عمل وجلسات وعروض متنوعة،، يقدمها أكثر من 265 ضيفاً من أكثر من 25 دولة، بهدف تنمية مواهب الأطفال، وصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم الفنية والإبداعية.