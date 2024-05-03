«الحدائق الخرافية».. مساحة تصميم وإبداع خضراء

المصدر: الشارقة - البيان

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فتحت أولى فعاليات الدورة الـ 15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الباب أمام زواره الصغار لاكتشاف جماليات فن تزيين الحدائق وتصميمها، حيث جمعتهم في ورشة حملت عنوان «الحدائق الخرافية»، ووفرت لهم عناصر طبيعية من الصخور والأعشاب والرمال، لتعليمهم مهارات تصمم حدائق مصغرة بأساليب مبتكرة وتقنيات بسيطة. وشرع الأطفال المشاركون في الورشة بتنفيذ مجسمات الحدائق، حيث وضعوا الصخور في أوعية زجاجية شفافة، وبدأوا يضيفون طبقات من القش، والعشب الأخضر، وأخيراً الزهور الملونة، لتنتج في النهاية نموذجاً مبسطاً لحديقة مثالية.

وقالت سارة مزهر، مقدمة الورشة: «تستهدف الورشة تعليم الأطفال الزراعة وفن التزيين، من خلال وضع ما يتخيلونه بداخلها واختيار الألوان المناسبة لها، فبعضهم يكتفي بالأخشاب والأشجار، وآخرون يضعون فراشات وورود»، لافتة إلى أن هذا النوع من الورش تتيح للأطفال الانطلاق بخيالهم إلى صور ذهنية متعددة.