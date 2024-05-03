«مئة مبدعة ومبدعة» يوثق المنجز النسوي

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق مركز أبوظبي لّلغة العربيّة، التابع لهيئة الثقافة والسياحة، كتاباً بعنوان «مئة مبدعة ومبدعة»، ضمن فعاليّات معرض أبوظبي الدوليّ للكتاب، وذلك انطلاقاً من الدور الذي تلعبه المرأة في مسيرة الإبداع الإنساني وتخليداً لإنجازاتها.

وعقد المركز، جلسة حواريّة بعنوان «مئة مبدعة ومبدعة.. كتب أدبية أثرت العالم»، استضافت كلاً من الدكتور عبدالله الغذامي الأكاديمي والناقد الأدبي والثقافي، والدكتور خليل الشيخ مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في المركز، وأدارها طارق راشد رئيس قسم بحوث ودراسات اللغة العربية في مركز أبوظبي للغة العربية.

وقال الدكتور عبدالله الغذّامي، إن هذه النّسخة من الكتاب تسلّط الضوءّ على جوهر النّجاحات الأدبيّة النّسوية، مشيداً بالجهود المبذولة لإصداره. وأوضح الدكتور خليل الشيخ، أنّ «مئة مبدعة ومبدعة» تعريف نقدي بالمبدعات، ويستهدف الحديث عن النساء اللواتي حقّقن إنجازات أدبيّة مهمّة، موضحاً أنّ الكتاب هو الثالث ضمن سلسلة «مئة كتاب وكتاب»، الأوّل كان قبل ثلاث سنوات بعنوان «مئة كتاب وكتاب.. كتب عربية أثرت العالم»، واستهدف اختيار الكتب المفصلية في الثقافة العربية تلاه كتاب «مئة رواية ورواية.. روايات عربية أثرت القرن العشرين» وعكفت عليه لجنة من كبار النقّاد في العالم العربي وصولاً إلى النسخة الحالية التي ركّزت على النّساء وإبداعاتهن في ميادين الأدب.