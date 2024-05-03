«اتحاد كتّاب الإمارات» ينظم فعاليات متنوعة

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، فعاليات متنوعة ضمن مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، ومنها: أمسية شعرية بعنوان «شعراء وقصائد» شارك فيها الشاعر الدكتور طلال الجنيبي والشاعرة منى القحطاني وأدارتها الكاتبة زينب عامر، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور سلطان العميمي وعدد من الشعراء ومحبي الشعر والأكاديميين والمهتمين.

وشارك الشاعران في الأمسية بعدد من القصائد المتنوعة في مواضيعها، حيث ألقى الشاعر الدكتور طلال الجنيبي مجموعة من قصائده منها، ظمئتُ، تهفو إليك، فيما قدمت الشاعرة منى القحطاني في الأمسية، عدداً من قصائدها منها قصيدة «طائرة الحلم» وقصيدة «الغاف والنخل» عبرت فيها عن حبها للوطن.

ويضم برنامج الاتحاد في معرض أبوظبي للكتاب، حفلات تواقيع للكتب، كما نظم جلسة حوارية بعنوان «القصة التراثية في الإمارات.. الجذور العالمية لنفس القصة» شاركت فيها الكاتبة مريم سلطان المزروعي وأدارها الكاتب محسن سليمان على منصة طيبة في أرض المعرض. وذكرت الكاتبة المزروعي، أن هذه الحكايات تهدف إلى نقل الأفكار والعادات واكتساب اللغة والمصطلحات التي تتعلق بالطبيعة والبيئة التي يعيش فيها الطفل.