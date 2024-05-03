«دبي للثقافة» تطلق الموسم الخامس من مبادرة «التعلّم الإلكتروني»

المصدر: دبي - البيان

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أكثر من 16 ألف دورة تعليمية متخصصة في المجالات الإبداعية تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» خلال الموسم الخامس من مبادرة «التعلم الإلكتروني» التي أطلقتها بالتعاون مع «لينكدإن» أكبر شبكة مهنية في العالم، بهدف توفير منصة مبتكرة قادرة على دعم أصحاب المواهب الرائدة والناشئة وتمكينهم من تطوير مهاراتهم المهنية، ومنحهم فرصة الاستفادة من خدمة التعلم الإلكتروني المجانية، وهو ما يتماشى مع تطلعات «دبي للثقافة» وجهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الإبداعي وإثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي وخلق منظومة اقتصادية محفزة على الابتكار.

تسجيل

ودعت «دبي للثقافة» رواد الأعمال المبدعين وأصحاب المواهب في الدولة إلى التسجيل في المبادرة التي شهدت منذ انطلاقتها في 2020 وحتى 2023 التسجيل في أكثر من 36 ألف دورة متنوعة، ما يعكس حرص الهيئة على تعزيز قدرات ومعارف أعضاء المجتمع الإبداعي، والاستفادة من سلسلة الدورات المتخصصة وورش العمل التي تشرف عليها نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين في مجالات إدارة وتطوير قطاع ريادة الأعمال، وتنمية المهارات الإبداعية.

وصممت كافة البرامج والدورات وورش العمل المهنية في العديد من المجالات الإدارية والإبداعية بحرفية عالية لتلبية احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المواهب الذين يطمحون إلى تطوير إمكانياتهم وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم العملية والانتقال بها نحو مستويات أعلى، ما يساعد على فتح الآفاق أمامهم، ويمكنهم من إطلاق العنان لأفكارهم المتميزة ومشاريعهم المتنوعة، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار في القطاع الإبداعي، والمساهمة في إعداد كفاءات المستقبل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما ينعكس إيجاباً على منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

ويمكن للمهتمين وأعضاء المجتمع الإبداعي الاشتراك في سلسلة الدورات وورش العمل، من خلال الرابط https://dubaiculture.gov.ae/ar/about-us/special-projects/our-projects-events/e-Learning-with-LinkedIn