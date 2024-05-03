مكتبة محمد بن راشد في مايو.. برنامج غني بالمعرفة والإبداع 

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر مايو الجاري، سلسلة من الفعاليات الثقافية والترفيهية وورش العمل المتنوعة، التي تلبي متطلبات جميع أفراد المجتمع، لتشجيعهم على القراءة وتنمية مهاراتهم الأدبية والفنية، وتعزيز حب المعرفة والاستكشاف لديهم. وضمن برنامج الفعاليات الخارجية وأجندة الدولة، تشارك المكتبة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والذي يقام خلال الفترة بين 1- 12 مايو، تحت شعار «كن بطل قصتك»، والتي تتمثل في تقديم مجموعة مميزة من خدماتها الرائدة ومصادرها المتنوعة إلى جانب تنظيم فعاليات وأنشطة إبداعية تهدف إلى تعزيز حب القراءة والثقافة، ومن بينها عروض وقراءات الكتب، وورش عمل تفاعلية.

وتستهل المكتبة برنامجها الشهري الثري، مع تقديم ورشة بعنوان «المكان كشخصية ثالثة»، بمشاركة الكاتب طارق إمام، والذي سيبرز دور وأهمية المكان، وتقنيات الوصف، واستخدام الحواس، والبيئات المتنوعة، والتمارين الإبداعية، والدراسات والأمثلة العملية في الرواية، بالإضافة إلى عقد جلسات للكتابة الإبداعية.

معرض فني

وتنظم المكتبة بالتعاون مع معهد «جريت وول» لتعليم اللغة والثقافة الصينية الماندرينية، معرضاً فنياً يقام تحت شعار «حزام واحد.. طريق واحد»، يستعرض أعمالاً فنية لطلبة المعهد، بالإضافة إلى تقديم عروض أدائية تقليدية، وعرض الكونغ فو، إلى جانب فقرة عزف العود، وفن الخط العربي والخط الصيني.

جلسة

وتعقد المكتبة جلسة حول الإدمان الرقمي والصحة النفسية للشباب والطلاب، بمشاركة المدربة روان حاج حسين، معالجة معتمدة بالبرمجة العصبية، والخبيرة في مجال التدريب والصحة النفسية، حيث تناقش الاعتماد المفرط على مواقع التواصل الاجتماعي، والأجهزة الذكية على حساب الواقع الحقيقي. وتواصل المكتبة برنامج الكتابة الإبداعية وبالتعاون مع مركز «اقرأ واستمتع»، حيث تناقش كتاب «الخيميائي» للكاتب باولو كويلو، والرمزية العميقة والدروس الحياتية التي يقدمها الكتاب، إلى جانب استكشاف القيم والأفكار الملهمة التي تؤثر بشكل إيجابي على القراء من مختلف الثقافات.

ورشة عمل

وتنظم المكتبة بالتعاون مع «توست ماسترز»، ورشة العمل الأولى بعنوان «الخطابة: التحضير للخطاب والإلقاء» بمشاركة المدربة شيرين كيندر. فيما تتناول الورشة الثانية بعنوان «مهارات الاتصال والتواصل» مع المدرب ماهر الحسيني، تطوير تقنيات التنفس والتحكم في الصوت، واللغة الجسدية.

عرض

وتقدم المكتبة عرضاً مسرحياً للأطفال بالتعاون مع نادي كتاب Pick a book، حيث تقتبس المسرحية من الكتاب الشهير «شجرة الكابوك العظيمة» للكاتبة شيري لين.

الجدير بالذكر، أن مكتبة محمد بن راشد تسهم بدور حيوي في تعزيز الثقافة والمعرفة من خلال برنامج ثقافي وترفيهي يضم مجموعة ثرية من الفعاليات والأنشطة على مدار العام، إلى جانب توفير منصة للأفراد لتطوير مهاراتهم وخبراتهم من خلال الورش المتنوعة، بما يدعم رؤيتها لبناء مجتمع معرفي قادر على مواجهة تحديات العصر.