«أبوظبي الدولي للكتاب».. الرياضة حاضرة بقوة و«ميسي» و«رونالدو» يتصدران المشهد

المصدر: أبوظبي - وام

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حظيت الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، باهتمام كبير من دور النشر المشاركة في فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والمقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حتى 5 مايو الجاري.

وتركزت غالبية الكتب المعروضة المتعلقة بالرياضة حول تاريخ الأندية الأوروبية الكبيرة، ونجوم كرة القدم العالميين وأبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن بين أبرز المؤلفات المعروضة،» قانون كرة القدم«للكاتب د. عصام أبوشهاب، و(لغز كرة القدم) للكاتب مارتين فدمارك، و«الأسس العلمية في تعليم وتدريب الناشئين في كرة القدم» للدكتور يوسف لازم كماش، و«كرة القدم في أبوظبي النشأة والتأسيس» للكاتب مصبح المزروعي.

كما توجد مؤلفات حول رياضة أصحاب الهمم، ودور الرياضة في تحقيق الاندماج الاجتماعي لذوي الإعاقة للدكتور ركاب أنيسة، و«الذكاء الاصطناعي وفسيولوجيا الرياضة» للمدرب إيهاب إسماعيل.

وأكد عارضون أن الكتب المتعلقة بالجانب الرياضي، وخاصة كرة القدم، تشهد طلباً كبيراً من الفئات العمرية الناشئة، والشابة من مختلف الجنسيات.

وقال عبد الله علي ناصر من دار «بلاتنيوم بوك»، إنه من بين معروضات الدار العديد من الكتب المتعلقة بالأندية الرياضية وتاريخها، خاصة الأوروبية، مثل برشلونة الأسباني وأرسنال الانجليزي.

وأضاف أنه من بين أبرز الكتب المعروضة لديهم في هذا الشأن «برشلونة.. العملاق الكاتلوني»، و«أرسنال المدفعجية»، وغيرها من الكتب التي ترصد تاريخ كرة القدم في مختلف دول العالم.

من جهته قال أمير راشد من دار بيت الكتب، إنهم يعملون دائماً على تنويع الكتب المعروضة لديهم، ومن أبرزها كتاب «ميسي القصة الكاملة»، وكتاب «رونالدو الساعي إلى الكمال»، وكلاهما للكاتب لوكا كايولي.

وأوضح أن الكتب الرياضية لها قارئ متخصص وباحث عنها، وأغلبهم من فئة الشباب، لافتاً إلى أن الإقبال عليها جيد قياساً بالكتب في التخصصات الأخرى.

ومن بين أهم الكتب المعروضة أيضا، «قانون الرياضة» للكاتب معتز عفيفي، و«علم النفس الرياضي في الرياضة المدرسية» للكاتب كامل طه لويس، وللكاتب نفسه «الرياضة في العراق القديم»، وكذلك الرياضة عند العرب من منظور تاريخي.

وقال عمران علي من «دار الهدى» للنشر، إن الاهتمام بالموسوعات والكتب الرياضية يتزايد من عام لآخر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في ظل الحضور الكبير من المؤسسات التعليمية، والتي تحرص على ترتيب زيارات لأبنائها من الطلبة، الأمر الذي يبرز أهميتها للأجيال الجديدة، ورغبتها في استكشاف الرياضات المختلفة، وأبرزها كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم.