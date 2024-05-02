65 إصداراً لـ «إنترريجونال» في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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يشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، خلال الفترة من 29 أبريل الجاري حتى 5 مايو المقبل، مشاركة قوية لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، من خلال أكثر من 65 إصداراً مختلفاً؛ من دوريات وسلاسل كتب وتقارير نوعية، بينها ما يزيد عن 10 إصدارات جديدة.

وفي مقدمة الإصدارات: العدد الثالث من دورية «حالة العالم»، والعدد الخامس من «دراسات إنترريجونال»، وسنوية «الأقاليم 2024»، والعددان الثاني والثالث من سلسلة «لايت هاوس»، وعدد جديد ومتميز من سلسلة «ملفات إحصائية»، وغيرها من الإصدارات الخاصة.

وتتصدر قائمة الإصدارات الجديدة للمركز: العدد الثالث من دورية «حالة العالم»، الدورية ربع السنوية، التي تركز على رصد وتحليل الاتجاهات الاستراتيجية والظواهر الصاعدة في أقاليم العالم في المجالات المختلفة؛ وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعدد الخامس من دورية «دراسات إنترريجونال»، بعنوان «المركز الآسيوي: ملامح التنافس الدولي على آسيا الوسطى».



فرص

ويركز العدد الثالث من دورية «الأقاليم» على الاتجاهات والظواهر المتوقع أن تُشكِّل حالة أقاليم العالم خلال 2024 مع تقديم خريطة مفصلة لصانعي القرار حول الفرص والمخاطر المحتملة، بمشاركة نحو 50 باحثاً وخبيراً، إضافة إلى العددين الثالث والرابع من سلسلة «لايت هاوس»، اللذين يناقش أولهما مفهوم «الإقليمية» وما يرتبط به من نظريات مختلفة، في حين يحلل ثانيهما مفهوم «المناطق العازلة».

بالإضافة إلى العدد الثالث من الدورية المتخصصة «ملفات إحصائية» بعنوان «بؤر مشتعلة: مؤشرات عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي». كما يقدم «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ثمانية كتب جديدة، خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024.