كتاب «زايد.. رحلة في صور»..شعبية وإقبال كبيران

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

جذب كتاب «زايد.. رحلة في صور»، مرتادي معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية، باعتباره موسوعة بصرية من الصور النادرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجسد إرثه العظيم، وقيمه النبيلة، وعطاءه وحبه لوطنه. ويتضمن الكتاب، الذي يتألف من 448 صفحة من القطع الكبير، 640 صورة فوتوغرافية قيمة، تم انتقاؤها مما يحتفظ به الأرشيف والمكتبة الوطنية بين مجموعاته الخاصة.

ويوفر الكتاب فرصة للقارئ التعرف على القيم الوطنية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، محلياً وعربياً وعالمياً، وهو شهادة بصرية على الإنجازات البارزة لحاكم إمارة أبوظبي، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتم توزيع أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبعض المقالات على فصول الكتاب، بما يتلاءم مع موضوعاتها.