نهيان بن مبارك يفتتح «إشراقات» بمعرض أبوظبي للكتاب

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات مهرجان إشراقات، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش ضمن أنشطة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، يرافقه عدد كبير من الكتاب والمبدعين المشاركين بالمهرجان، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش.

ووجه معاليه بأهمية أن تصل رسالة المهرجان، التي تؤكد أهمية التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية من أجل الوصول إلى مجتمع محلي وعالمي، يستطيع التقدم والازدهار، مثمناً دور المبدعين في هذا المجال.

إقبال كبير

وشهدت فعاليات وبرامج مهرجان إشراقات إقبالاً كبيراً من جانب طلاب المدارس الحكومية والخاصة وأولياء الأمور، خلال الفترة الصباحية، والذين ازدحم بهم جناح إشراقات، وشملت الأنشطة الصباحية لـ«إشراقات» جلسة تفاعلية باللغة الإنجليزية، شارك بها عدد كبير من طلاب المدارس وتحمل عنوان «Emotions and feelings»، وركزت الجلسة على العواطف والمشاعر الإنسانية، وكيف يمكن أن يحولها الصغار إلى طاقة إيجابية تساعدهم على التفاعل مع الآخرين، وتحقيق أهدافهم.

وضم البرنامج عرض الدمى، الذي يحمل عنوان «لنحلق معاً إلى عالم الخيال»، ونفذته ضحى خصاونة ودينــا نصر، وتناول العديد من الرسائل المتعلقة بالمعرفة والتسامح.

أما «وقت الحكاية» مع الكاتبة سحر نجا محفوظ فتناول أسس الحوار، الذي يصنع التسامح لطلاب مدارس الحلقة الأولى والثانية، فيما تناول «وقت الحكاية» باللغة الإنجليزية موضوع «أبطال البيئة»، وقدمه كل من «Colete Barr & Leona Anne»، كما كان «لإشراقات الذكاء الاصطناعي» مكان ضمن برنامج اليوم الأول، من خلال «هيا نصنع ربوتنا الخاص»، وقدمها خبير الذكاء الاصطناعي محمد زياد لطلاب الحلقة الثالثة، وتناول فيها أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تطور وأنماط الحياة وصناعة المستقبل، وورشة فنية «الألوان تزين إشراقات»، نفذتها الفنانة حصة المهيري لطلاب الحلقة الأولى والثانية.

أما الفترة المسائية من «إشراقات» فضمت العديد من الجلسات والندوات والحلقات النقاشية، ومنها لقاء مع الدكتورعبدالله الشرهان، وحاورته الدكتورة لمياء توفيق، أما «إشراقات نقاشية» فتناولت «أثر المعرفة في تعزيز التسامح»، وقدمها الكاتب والرياضي كريستيان وليم، وأدارت الجلسة الدكتورة زينب القيسي، فيما استضافت «إشراقات جماهيرية» الروائي العربي جلال برجس، الذي تناول الرواية العربية بين الهوية والقيم.

وذكرت الكاتبة سحر محفوظ أن مهرجان إشراقات سيظل منصة مهمة تسمح بالتواصل بين المبدع وجمهوره. فيما لفت محمد زياد خبير الذكاء الاصطناعي إلى التفاعل الكبير من جانب طلاب المدارس المشاركين في الورشة، التي قدمها من خلال المهرجان، مؤكداً أهمية تعريف الأجيال الجديدة بهذا المجال، الذي يتطور كل ساعة.