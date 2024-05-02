حفل توقيع لكتاب «حمد خليفة أبو شهاب.. سيرته وآثاره»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء أول من أمس في جناحها بمعرض أبوظبي للكتاب، حفلاً لتوقيع كتاب «حمد خليفة أبو شهاب.. سيرته وآثاره»، بحضور المؤلف محمد عبدالله نور الدين، وحاورته الشاعرة سوسن دهنيم، متطرقة إلى آلية إنجاز كتاب بهذه القيمة، ومعرفة بالمؤلف.

ويتطرق الكتاب الصادر عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات» إلى حياة وآثار الشاعر حمد خليفة أبو شهاب (1936 ـ 2002)، راصداً جوانب من شخصية الشاعر ومواقفه الفكرية والفنية وذلك بقالب سردي أضاء على جوانب مختلفة من عالم الشاعر الراحل، وشخصيته المتفردة.