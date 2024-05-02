«مكتبة».. برنامج ثقافي حافل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك «مكتبة» التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ببرنامج ثقافي حافل ومتنوع في فعاليات معرض أبوظبي للكتاب، يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش الصباحية والمسائية والجلسات الحوارية والتحديات الثقافية المخصصة لكل الفئات العمرية.

وتكريماً لمسيرة الراحلة شيخة المهيري والتي شغلت منصب مديرة إدارة المكتبات لسنوات عدة بقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ستعقد «مكتبة» جلسة تعريفية حول مسيرتها الحافلة في إثراء القطاع الثقافي في الإمارة وجهودها لنشر ثقافة القراءة.

وتنظم «مكتبة» فعالية تكريم المدارس الفائزة في مسابقة رائدة المكتبات لعام 2024. وتشمل الفعاليات ورشاً فنية وترفيهية متنوعة، وباقة من الفعاليات المخصصة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى جلسات حوارية وورش قرائية تستضيف نخبة من أبرز الكتاب، ومن بينها جلسة حوارية بعنوان «استدامة المعرفة»، وورشة «العلاج بالقراءة».