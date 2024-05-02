اعتماد «الدفع الرقمي» مقابل شراء الكتب

المصدر: أبوظبي - البيان

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حرص مركز اللغة العربية، الجهة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، على توفير آلية «الدفع الرقمي» لزوار الحدث، وهو نظام يطبق للمرة الأولى عربياً، وبذلك يكون «أبوظبي للكتاب»، أول معرض للكتاب خالٍ من الدفع النقدي، من خلال جهاز تم تصميمه خصيصاً، ويعتمد على أجهزة متصلة بشبكة الدفع مع البنوك، من خلال البطاقات، أو نظام «أبل باي»، وغيرها من طرق الدفع، وهو ما يمكن من إتمام عملية الدفع من خلال الأجهزة المتوافرة في قاعات المعرض.

وفي حال كان الزائر يحمل المال النقدي فقط. بإمكانه أن يودعه في الجهاز، ومن ثم يحصل على بطاقة معبئة برصيد يعادل قيمة المبلغ المالي الذي تم إيداعه، وبالتالي، يمكنه دفع قيمة الكتب من أي جهاز متوافر في المعرض. وتتميز طريقة الدفع الرقمي بمساهمتها في تقليل الأخطاء بقيمة المبيعات والأموال التي يتم التداول بها خلال فترة المعرض، إلى نسبة قد تصل إلى صفر.