مهرجان «إشراقات» يرفع شعار «تسامح مبني على المعرفة» 

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت أمس فعاليات مهرجان «إشراقات» الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش تحت شعار «تسامح مبني على معرفة» ضمن أنشطة معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويشهد المهرجان في دورته الثالثة، التي تستمر ثلاثة أيام، مشاركة نحو 80 من الكتاب والمفكرين من 14 دولة عربية ودولية من خلال 50 برنامجاً وجلسة بـ5 لغات في المجالات الإبداعية والتربوية والفنية والمعرفية المختلفة.وتنطلق اليوم الجلسة الرئيسية لمهرجان إشراقات.

والتي يتحدث فيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حول أهمية المهرجان كحدث عالمي يركز على دور المعرفة في تقارب الشعوب والثقافات المختلفة لجعل العالم أكثر تسامحاً، كما يتحدث خلالها الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية. وأكدت عفراء الصابري المدير العام في وزارة التسامح والتعايش، حرص الوزارة على تنظيم مهرجان «إشراقات» تحت شعار «تسامح مبني على المعرفة».