«الشارقة القرائي للطفل» ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - وام

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تنطلق اليوم (الأربعاء) فعاليات النسخة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، والنسخة الثانية من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» في مركز إكسبو الشارقة بتنظيم من «هيئة الشارقة للكتاب»، حيث تمتد فعاليات المهرجان حتى 12 مايو المقبل، فيما تستمر أعمال المؤتمر حتى 5 من الشهر ذاته.

ويتضمن برنامج «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» هذا العام والذي ينطلق تحت شعار «كن بطل قصتك» أكثر من 1500 فعالية ثقافيّة وفنيّة وترفيهيّة يقدِّمها أكثر من 265 ضيفاً من أكثر من 25 دولة ويشارك في المهرجان 186 دار نشر من 20 دولة.

وسيشهد المهرجان عدداً من الخطابات الملهمة التي تثري ثقافة الحضور وتتناول واقع النشر بشكل عام وفي مجال أدب الأطفال بشكل خاص، إلى جانب بحث سبل تشجيع عادة القراءة وتجاوز تحديات صناعة الكتاب في المنطقة والعالم.

ويستقبل المهرجان زواره من 9 صباحاً حتى 8 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة من 4 مساءً حتى 9 مساءً، وأما خلال يومي السبت والأحد فيفتح المهرجان أبوابه للزوّار من 9 صباحاً حتى 9 مساءً.

وتتضمن فعاليات المهرجان عدداً من ورش العمل الموجهة للأطفال والموزعة على عدد من المنصات يتناول كل منها موضوعاً مركزياً مثل الاستدامة والأزياء والحرف والموسيقى وغيرها، إضافة إلى 205 عروض تتوزع بين العروض المسرحية والعروض الجوالة يقدِّمها 19 مشاركاً من 13 دولة.

ويشهد المهرجان عدداً من العروض المسرحية أبرزها مسرحية «اختيارك» الكويتية ومسرحية «لو كنا صغاراً» ومسرحية «معين أختر».

ويضم البرنامج الثقافي مجموعة ثرية من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على أهمية تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال ويستضيف 70 ضيفاً من 24 دولة عربية وأجنبية لتقديم أكثر من 70 فعالية ثقافية.

ويشارك في المهرجان نخبة من الشخصيات العربية أبرزها الدكتور طالب عمران من سوريا والدكتور العيد جلولي من الجزائر والشاعرة وفاء الشامسي من سلطنة عمان ومن الإمارات يشهد المهرجان حضور عائشة بطي الشامسي وراشد الرحماني ونادية النجار وغيرهم.

وسيكون زوار المهرجان على موعد مع رسام الكاريكاتير الأمريكي جيري كرافت، والكاتبة ستايسي باور من الولايات المتحدة، والكاتبة والمدربة الموسيقية ينغ ينغ من ماليزيا والكاتبة كاثرين ديلوسيا من الفلبين وغيرهم.

ويحتفي مهرجان الشارقة القرائي للطفل بالمبدعين في قطاع كتاب الطفل، حيث سيستقبل «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل» 425 مشاركة من 48 دولة ومن المتقدمين للجائزة 239 مشاركاً عربياً من 17 دولة و186 أجنبياً من 31 دولة كما تنطلق خلال أيام المهرجان مسابقة «فارس الشعر» التي تهدف إلى تشجيع الأطفال واليافعين على قراءة وحفظ وإلقاء الشعر العربي ضمن ثلاث فئات الأولى لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع، والثانية لطلبة الصفوف من الخامس وحتى الثامن، والثالثة لطلاب الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر.

وأما مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، فتقدِّم نسخته الثانية برنامجاً ثرياً بالفنون والإبداعات ذات العلاقة بصناعة المحتوى والرسوم المتحركة، ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 60 فعالية تشمل 19 ورشة عمل و28 جلسة حوارية و6 جلسات نقاش تفاعلية و3 حفلات موسيقية بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من 11 دولة.

واختار أندرياس ديجا أسطورة الرسوم المتحركة في والت ديزني مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة ليشهد العرض الأول لفيلمه القصير الجديد «موشكا».

ويشارك في فعاليات مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة نخبة من الفنانين الحائزين على جوائز عالمية مثل كريستوف سيراند وجونيش هياما ومن الأسماء العربية المشاركة الدكتور محمد غزالة نائب رئيس الجمعية الدولية للأفلام المتحركة وإسلام مظهر وأحمد ثابت من استوديو سمكة وغيرهم.