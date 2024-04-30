«تريندز» يشارك بجناح معزز بالذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في الدورة 33 من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، بجناح متميز يعرض عشرات الإصدارات البحثية المتنوعة حاملاً شعار «استشراف المستقبل بالذكاء الاصطناعي».

ودشن «تريندز» ولأول مرة برنامجه الخاص بالهيلوغرام عبر جهاز يتصدر جناحه، يقدم من خلاله قراءات ومعلومات حول «تريندز» وإصداراته المتنوعة، في تأكيد على شعاره في المعرض وتسخير التكنولوجيا من أجل المعرفة.

كما يتصدر الجناح روبوت «تريندز» الاصطناعي «إيكو» وروبوت «موكسي» في لمسة تقنية مميزة، حيث يتفاعلان مع الزوار ويجيبان على تساؤلاتهم حول إصدارات «تريندز» والفعاليات التي ينظمها، فيما أتاحت نظارة تريندز «تارا» للجمهور تصفح إصدارات المركز عبر العالم الافتراضي.

وزار الجناح عدد من كبار المسؤولين، اطلعوا من المشرفين على الجناح على نبذة مختصرة حول طبيعة عمل «تريندز» وإصداراته والقضايا التي يتناولها.

وفي إطار الاتفاقية الموقعة مع مجموعة الصين للإعلام، شارك مركز تريندز في حفل إطلاق وتقديم النسخة العربية من كتاب الرئيس الصيني «مبادرة الحزام والطريق للرئيس الصيني شي جين بينغ» الذي عقد أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).