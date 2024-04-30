مهرجان المسرح العربي 15 في مسقط يناير العام المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة العربية للمسرح للمسرحيين بأن الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي، ستنظم في موعدها من 10 إلى 16 يناير 2025 في مسقط عاصمة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والجمعية العمانية للمسرح.

وقال إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: إن مباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تأتي تقديراً لرغبة وزارة الثقافة والرياضة والشباب التي تبنت طموح المسرحيين العمانيين باحتضان سلطنة عمان للدورة الخامسة عشرة، كما تأتي احتراماً للجهود المسرحية الكبيرة التي تبذلها الوزارة والجمعية العمانية للمسرح والمسرحيين العمانيين في سبيل نهضة حقيقية للمسرح العماني الذي رسخ وجوده في المشهد المسرحي العربي.

وأضاف: إننا في الهيئة العربية للمسرح نثق كل الثقة بأن هذه الدورة ستشرع النوافذ نحو جزء مهم من أرض وتاريخ وثقافة هذه المنطقة العربية الغالية، فسلطنة عمان بتاريخها التليد وحاضرها المجيد تستحق منا كل الاهتمام.

وأشار الأمين العام إسماعيل عبدالله، إلى أن الأمانة العامة شرعت باتخاذ الخطوات اللازمة لنجاح هذه الدورة، وستعلن تباعاً عن مضمون هذه الخطوات.