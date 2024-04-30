مسرحية «شيكاغو» الموسيقية تحط في أبوظبي سبتمبر المقبل

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة برواكتيف إنترتينمنت عن عرض المسرحية الغنائية الشهيرة «شيكاغو» للجماهير الإماراتية في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس لفترة محدودة تمتد من 12 إلى 22 سبتمبر المقبل.

ويأتي عرض مسرحية شيكاغو، أطول مسرحية موسيقية في تاريخ برودواي تُعرض حتى الآن، في إطار الشراكة التي وقعتها شركة برواكتيف إنترتينمنت مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وميرال، المجموعة الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.

ونالت المسرحية الغنائية إشادة كبيرة منذ عرضها للمرة الأولى قبل 27 عاماً، حيث وصفتها صحيفة التايمز بأنها «المسرحية الموسيقية الأكثر تشويقاً في جيلها». ولا تزال شيكاغو إحدى أبرز المسرحيات الموسيقية الراقصة على أنغام الجاز في برودواي، ما يضمن لجمهور العاصمة الإماراتية لحظات مليئة بالتشويق والمتعة.

وتتناول مسرحية شيكاغو قصة فريدة تجمع مواضيع العاطفة والجريمة والجشع والخيانة والخلاص في مدينة تسودها موسيقى الجاز وعالم الشهرة، حيث تروي قصة امرأتين متنافستين، وهما روكسي هارت، فنانة الجاز الطموحة، وفيلما كيلي، ممثلة مسرحيات هزلية سابقة وقاتلة مزدوجة.

وعُرضت مسرحية شيكاغو للمرة الأولى في برودواي بنيويورك قبل 27 عاماً، لتنتقل بعدها إلى مسارح العديد من المدن الكبرى في مختلف أنحاء العالم، مثل لندن (ويست إند) وسيدني وطوكيو وسيول وباريس وبرلين ومدريد.

وتضم المسرحية الموسيقية عدداً من الأغاني الشهيرة، مثل «أول ذات جاز» و«سيل بلوك تانجو» و«رازل دازل»، ونجحت في حصاد 6 جوائز توني، وجائزتي أوليفييه، وجائزة جرامي وغيرها من التكريمات. وتستند مسرحية شيكاغو الغنائية إلى مسرحية للكاتبة الشهيرة مورين دالاس واتكينز من عام 1926، وتتميز بسيناريو مذهل من تأليف فريد إب وبوب فوس، وموسيقى من إبداع جون كاندر وكلمات فريد إب.

وتولت آن رينكينج، الحائزة على جائزة توني، تصميم الرقصات لإصدار مسرحية شيكاغو التي عُرضت في برودواي عام 1996، بأسلوب يحاكي طريقة بوب فوس، والتي أخرجها والتر بوبي الحائز على جائزة توني وأنتجها باري وفران ويسلر. كما أشرف على تصميم الديكور للمسرحية جون لي بيتي، في حين تولى ويليام آيفي لونج تصميم الأزياء، وعمل توني كين بيلينجتون، على ديكورات الإضاءة، بينما تولى سكوت ليرر تصميم الصوت.