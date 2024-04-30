هدى إبراهيم الخميس تنال وسام نجمة إيطاليا

المصدر: أبوظبي – البيان

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منح سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وسام نجمة إيطاليا من الدرجة الأولى برتبة الضابط الأكبر.

وقام لورنزو فنارا، السفير الإيطالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بتقليدها الوسام يوم الجمعة الموافق 26 أبريل في أبوظبي، وذلك تقديراً لإنجازاتها الثقافية المتميزة ودورها الكبير في تمثيل إيطاليا في المحافل الدولية.

وأعربت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن شكرها العميق لمنحها وسام نجمة إيطاليا من الدرجة الأولى برتبة الضابط الأكبر من قبل سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، وقالت: «على خطى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نجدد عهدنا الالتزام بالنهج الثابت لدولة الإمارات في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وأضافت: «يعكس هذا التقدير عمق وعراقة المنجز الثقافي بين بلدينا اللتين تتمتعان بعلاقات تعاون وثيقة في العديد من المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، والتي أحظى بشرف معايشتها يومياً من خلال التعاون مع الموسيقيين والفنانين والمؤسسات الإيطالية».

وتابعت: «إن إحدى أقوى الروابط بيننا هي تلك المتجذرة بعمق في التاريخ، فقد ولدت الإمارات كما إيطاليا، من إرادة الوحدة، لقد وحدنا المغفور له الشيخ زايد في بلدٍ يقدر المعرفة والثقافة باعتبارهما حجر الزاوية في بناء الحضارة والتقدم والنماء».

وقال لورينزو فانارا، السفير الإيطالي لدى الدولة: «يسعدني أن أمنح هدى الخميس وسام نجمة إيطاليا، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية الإيطالية، وذلك تقديراً لالتزامها الاستثنائي بتعزيز العلاقات الثقافية بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، ودورها الريادي في تمكين المنظومة الثقافية في أبوظبي والعالم. لقد لعبت سعادتها دوراً كبيراً في نشر الثقافة والفن الإيطالي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر المشاركة اللافتة لموسيقيين ونجوم إيطاليين في دورات مهرجان أبوظبي المتلاحقة».

ومن الجدير ذكره أنه انعكاساً للعلاقات الثقافية الوثيقة بين البلدين الصديقين الإمارات وإيطاليا، يربط مهرجان أبوظبي بالمؤسسات الثقافية الإيطالية شراكة وثيقة منذ أكثر من عقدين، شهد خلالها مشاركة كبريات فرق الأوركسترا والأوبرا وفنون الأداء، وبينها أوركسترا وأوبرا مهرجان بوتشيني، أوركسترا لويجي تشيروبيني، أوركسترا إل بومو دورو، ومشاهير الفنانين الإيطاليين أمثال نيكولا لويزوتي، ريكاردو موتي، دانييلا لوغارو، سيزار بيكو، السير أنطونيو بابانو وكريستيانا دي مارشي وغيرهم.