إبداعات فرقة «ملوك الغجر» في دبي الخميس

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف «دبي أوبرا»، الخميس المقبل، حفلاً فنياً يقدمه نجوم فرقة «ملوك الغجر» الرائدة في الموسيقى الغجرية والرومبا الكاتالانية.

وستقدم الفرقة الشهيرة باقة متنوعة من أجمل أغنياتها، التي لاقت إعجاب عشاق الموسيقى في العالم، وأصبحت جزءاً من الذاكرة، مثل Bamboleo وVolare وDjobi Djoba وغيرها الكثير.

وسيؤدي في هذا الحفل، قائد الفرقة عازف الغيتار الشهير تونينو بالياردو، مجموعة من أشهر الأغنيات والألحان الغجرية والإيقاعية لهذه الفرقة التي بيع لها أكثر من 18 مليون ألبوم حول العالم. وسيكون جمهور دبي على موعد مع الكثير من الألحان ذات الطابع الغجري، والممزوجة بنغمات الفلامنكو التقليدية وموسيقى البوب والموسيقى اللاتينية.