«موعد مع».. حوارات اجتماعية مليئة بالمعرفة

المصدر: دبي ــــ البيان

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حوارات اجتماعية مليئة بالمعرفة والشغف، تبحر في ذكريات مجموعة من الضيوف والشخصيات الإماراتية والخليجية والعربية المهمة التي تعمل في مختلف المجالات، بدءاً من القطاعات الحكومية مروراً بمجالات الفن والموسيقى والتشكيل والأدب، وليس انتهاءً بعوالم التجارة والاستثمار والسياحة والعقار.

وكذلك مجالات الرياضة والطب، وغيرها، تقدمها الإعلامية ندى الشيباني عبر حلقات برنامجها «موعد مع»، حيث تبرز من خلالها بصمتهم الواضحة التي تركوها في المشهد الإنساني، وتسعى عبر حوارها معهم إلى الكشف عن الوجه الآخر لهم.

عمق

ويمتاز البرنامج الذي يعرض على شاشة «تلفزيون دبي» في تمام الساعة العاشرة من مساء كل اثنين بما يحمله من معرفة وحوارات عميقة، حيث تتطرق ندى من خلاله إلى العديد من القضايا والملفات التي تبرز وجهة نظر ضيوفها وآرائهم وأفكارهم في المجالات التي يعملون فيها، كما تستعرض أحلامهم وطموحاتهم، وعلاقاتهم مع محيطهم الاجتماعي والمهني وتأثير ذلك على أسلوب حياتهم.

وقد شهدت انطلاقة الموسم الجديد من برنامج «موعد مع» الذي يعرض أيضاً على منصة «أوان» الرقمية، استضافة نخبة من الشخصيات، ومن بينهم الفنان السوري العالمي غسان مسعود الذي سطر اسمه في المسرح وكذلك أهم الأعمال السينمائية العالمية، والفنان الكويتي القدير محمد المنصور الذي آثر ترك المجال الرياضي لأجل الفن.

والملحن الكويتي القدير أنور عبدالله الذي يوصف بـ «صانع النجوم» وتقديم العديد من الأعمال الموسيقية الخالدة، وكذلك الفنانة اللبنانية عبير نعمة التي عرفت بأعمالها الغنائية المميزة.

كما شهد إطلالة الإعلامية اللبنانية نائلة التويني التي تميزت بتجربتها في الإعلام وسبق لها الفوز بشخصية العام الإعلامية خلال الدورة الـ 19 لمنتدى الإعلام العربي، فيما استضاف الكابتن ولاعب كرة القدم العماني علي الحبسي، والإعلامية الأردنية منتهى الرمحي التي تمتلك تجربة إعلامية واسعة.

وجهات نظر

وفي هذا السياق، أشارت الإعلامية ندى الشيباني إلى أن البرنامج يقدم وجهات نظر متنوعة. وقالت: «يتميز برنامج «موعد مع» بتفرد فكرته وتوجهاته، كونه لا يركز على قطاع أو مجال معين.

وإنما يهتم بتقديم الوجه الآخر للشخصيات والمشاهير ويتيح لهم عرض وجهات نظرهم في العديد من القضايا التي تتعلق بمجالات عملهم والمجتمع، والحديث عن أسلوب حياتهم وذكرياتهم والمواقف التي مروا بها وتأثيرها على بصماتهم، ما يتيح للمشاهد فرصة استكشاف والتعرف على هذه الشخصيات بطريقة مختلفة»، مشيرة إلى أن البرنامج يعكس توجهات «دبي للإعلام» وحرصها على تطوير المحتوى وتقديمه بصورة مبتكرة وجديدة.

وأضافت: «نحرص في البرنامج على تقديم مادة إعلامية جديدة وغير مستهلكة قادرة على إثارة الشغف بين متابعيه، وهو ما يتوافق مع توجهات «دبي للإعلام» الرامية إلى إنتاج محتوى جديد يمتاز بقربه من الجمهور»، مبينه أن تنوع البرنامج من ناحية ضيوفه ومواضيعه منحه الخصوصية والتفرد.