«الشارقة للفنون» تطلق معرض «الزمن مرسوماً: ثنائيات» مايو المقبل

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لصيف 2024، معرض «الزمن مرسوماً: ثنائيات» الذي يقام من 4 مايو وحتى 4 أغسطس المقبلين، في المباني الفنية في ساحة المريجة.

ويعد هذا المعرض مشروعاً بحثياً يحاول استكشاف النطاق الواسع للرسم وإمكاناته ممارسةً فنيةً ذات جذور تاريخية، منطلقاً من دراسة متعمقة للأشياء الجديدة والتاريخية ضمن مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون، وجامعاً بين الأعمال الفنية عبر وسائط مثل الورق والخشب والصوت والفيديو، ويتم تحليلها في سياق ممارسات الرسم المعاصرة، المستوحاة من الأساليب والتقاليد الفنية التي تطورت على مدى قرون في ثقافات أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

ويستكشف «الزمن مرسوماً: ثنائيات» وهو المعرض الافتتاحي ضمن سلسلة معارض هذا المشروع البحثي، مفهوم «الثنائيات» والاستجابات اللمّاحة، فبتصميمه وسينوغرافيته الخاصة توجّه مجموعة من الثنائيات الفنية المنسجمة والمتراقصة الزوار عبر قرن من الفن، على الرغم من أن حركاتها تتسم أحياناً بالتنافر الدقيق أو الارتباط المنقوص، وعبر ترتيب تجاوري متقصد للأعمال الفنية، تساعد مواقعها على توضيح كيف تؤدي العناصر المختلفة مثل الخط والحركة والأداء والإيماءة دوراً عبر أشكال متعددة من الوسائط.

خرائط

يضم المعرض أعمالاً لـ15 فناناً من أجيال مختلفة يبتكرون خرائط نابضة بالألوان والملمس عبر الأصباغ والورق والخطوط والعلامات التي تتبدى عبر حركات حرة ومقيدة، على شكل إيماءات تعرض صورة مركّبة عن ماهية الرسم والإمكانات التي يمكنه تحقيقها في الوقت الحاضر وتشمل قائمة الفنانين المعروضة أعمالهم كلاً من: آمال قناوي، بايا، ومنير كنعان، وكلوديت جونسون، وديفيد كولوان، وإدوارد بوتيربروت، وفريدة لاشاي، وحسن شريف، وهيلين خال، وإبراهيم الصلحي، وإبراهيم مسعودة، وكمالا إبراهيم إسحاق، وكيماثي دونكور، وعمر خيري، وثيستر غيتس.