12 جناحاً دولياً في معرض فنون العالم دبي 2024

المصدر: دبي- البيان

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كشف معرض فنون العالم دبي، معرض الفن المعاصر الأضخم في المنطقة، عن مشاركة 12 جناحاً دولياً في دورته العاشرة، بهدف تسليط الضوء على التنوع الفني الفريد لمجموعة من الدول والمناطق حول العالم. وتنطلق فعاليات المعرض بين 2 و5 مايو 2024 لتتيح لعشاق الفن الفرصة لاستكشاف الأعمال الفنية ضمن عدد من الأجنحة التي تمثل مناطق متنوعة، بما في ذلك دولة الإمارات، وأمريكا، وآسيا، والصين، وأوروبا، فضلاً عن دول مجلس التعاون الخليجي والهند وإيران واليابان وروسيا والمملكة المتحدة، وذلك لإبراز الفنون بصفتها لغة عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية.

ويُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ويحتضن أكثر من 4 آلاف عمل فني من أكثر من 65 دولة. وتعرض دورة هذا العام مزيجاً فريداً من الفنون التقليدية والمعاصرة، مما يقدم رؤية شاملة للمشهد الفني العالمي، ويُعزز مكانة دبي كقوة فنية في الجنوب العالمي.

وتشكل الأجنحة الدولية المتنوعة بوابات ثقافية، تقدم كل منها نافذة فريدة تستعرض من خلالها التراث الفني والإبداع المعاصر للمنطقة الخاصة بها، وتحتضن مزيجاً غنياً من الأعمال الفنية التقليدية والمعاصرة، مما يؤكد على دور الفن بوصفه لغة عالمية توحد الجميع. ويجسد كل جناح نموذجاً فريداً عن المشاهد الفنية المتنوعة والحيوية التي تزدهر في مختلف قارات العالم، مما يعكس الطابع العالمي لمعرض فنون العالم دبي والتزامه بتعزيز التبادل الثقافي والاحتفال بالفن، إلى جانب إضافة تأثير اقتصادي إيجابي حيث يأتي 9 % من الناتج المحلي الإجمالي من السياحة.

وتحتضن الدورة العاشرة من معرض فنون العالم دبي مجموعة متنوعة من الأجنحة والفنانين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك جناح دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسلط الضوء على المواهب المتنوعة، ومن بين هؤلاء الفنانين، داريا أفديفا وجافيريا خان وفرانسين كاسبار، حيث يقدمون أعمالهم الفنية الفريدة التي تمزج بشكل متناغم بين التقنيات الكلاسيكية واللمسات المعاصرة، مما يعكس الهوية متعددة الثقافات لدولة الإمارات. كما تستعرض هند راشد، الفنانة التجريدية المقيمة في دبي، إبداعاتها الحيوية وأعمالها الفنية التي ترشحت للفوز بجائزة الفنان المقيم من معرض فنون العالم دبي لثلاثة أعوام متتالية، وذلك بفضل سجلها الزاخر بالمشاركات في أبرز المعارض المرموقة في جميع أنحاء العالم على مدار سبعة أعوام، بما في ذلك سنغافورة وسلطنة عُمان وإيطاليا.

كما تُقدم الفنانة البحرينية لينا الأيوبي، والفنان العراقي نبيل علي، والفنانة اللبنانية ليديا معوض منظورهم الفني الفريد، حيث تمزج أعمالهم الفنية بين التأثيرات الثقافية والتجارب الشخصية لتقديم مواضيع جذابة تُوضح التنوع الكبير في الأساليب الموجودة في فنون الشرق الأوسط.

تنوع

وتتميز أجنحة معرض فنون العالم دبي بالانصهار الفني بين الثقافات والقارات والمدارس الفنية التي تتلاقى في دبي من مناطق عالمية متنوعة، حيث يُقدم جناح أوروبا، برعاية وكالة تابلينم لإدارة الثقافة منهجاً مُبتكراً للفن المعاصر مع التركيز على التصوير الفوتوغرافي ويستعرض مجموعة من الفنانين، مثل تاتيانا كرامارينكو (سكرولجافر)، وفولو ميد (أحمد بوزراعة)، وبيتر شبرشين منظورهم الفريد في استكشاف الفوضى والروحانية وجوهر الحياة من خلال أساليبهم الفنية المميزة. ويعكس تواجد الجناح الصيني، الذي يسرته مجموعة أرتافلو من هونج كونج، الإيمان بالفن كلغة عالمية. كما يستعرض الجناح الهندي لمحة عن المشهد الفني الديناميكي المميز في الهند من خلال الأعمال المميزة لسانوج بيرلا، المميز بأسلوبه الفريد في فن البوب؛ وريهان آر فادرا، الشهير بإبداع أجمل المجسمات الفنية؛ ونياتي باريخ الخبيرة في الدمج بين الفن والتصميم الداخلي.

ويقدم معرض جابان بروموشن في الجناح الياباني تشكيلة منسقة من الفنون اليابانية التقليدية والمعاصرة ضمن مشروع جابان تايد الخاص بالمعرض، الذي يهدف إلى تعزيز مستويات التبادل الثقافي والحفاظ على الإرث الفني الغني لليابان. ويقدم كل من إيجور كيريلوف ومعرض إيمي آرت تجارب غامرة في الجناح الروسي من خلال العروض الرومانسية التي تتجاوز الحدود الواقعية، حيث يتيح كيريلوف استكشاف العالم الإنساني، فيما يقدم المعرض فرصةً للتعرف على الكون بأكمله، بما يعكس التقاليد الروسية الغنية.

ويُسلط معرض روناس ومجموعة بيجارا في الجناح الإيراني الضوء على حيوية المشهد الفني المعاصر، بما يوفر الدعم للمواهب الشابة ويسهم في تعزيز الحوار الثقافي. هذا بالإضافة إلى تقديم رؤى فنية جديدة في أجنحة أمريكا وآسيا والمملكة المتحدة، حيث يُقدم متحف النهضة الحديثة، ومعرض آرت ميوز، والفنان ليني لوبز أفكاراً جديدة من أمريكا وآسيا والمملكة المتحدة على التوالي، بهدف تسليط الضوء على الأساليب الفنية المبتكرة.

قيمة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «تؤكد الدورة العاشرة من معرض فنون العالم دبي التزامنا بإتاحة الفن للجميع والاحتفاء بالتنوع الذي يزخر به المشهد الفني على مستوى العالم. وتوفر الأجنحة الاثني عشر المشارِكة في المعرض منصات غامرة للزوار الراغبين بالتعرف عن كثب على التنوع الكبير في وسائل التعبير الفني، واستكشاف المشهد الفني العالمي الغني».