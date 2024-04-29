«السالفة وما فيها».. 10 سنوات من الحضور على أثير «نور دبي»

المصدر: دبي - البيان

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قضايا اجتماعية متنوعة، وحكايات واقعية مختلفة نابعة من قلب المجتمع المحلي، تعود برنامج «السالفة وما فيها» منذ انطلاقته في سنة 2014 طرحها وتقديمها على الهواء مباشرة، فاتحاً بذلك أمام مستمعي ومشاهدي «نور دبي» أبواباً لمناقشتها وإبداء آرائهم فيها، ليبرز بذلك البرنامج أهمية دور الإذاعة في تسليط الضوء على أبرز قضايا أفراد المجتمع واحتياجاتهم، مجسداً توجهات «دبي للإعلام» بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

ومع إتمامه 10 سنوات، لا يزال البرنامج الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أحمد الكتبي، يواصل حضوره عبر أثير إذاعة «نور دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام»، معززاً مكانته في قلوب مستمعيه ومتابعيه الذين وجدوا فيه متنفساً لهم، إذ أسهموا على مدار السنوات الماضية في إثراء محتواه، عبر آرائهم واقتراحاتهم التي أسهمت في إيجاد الحلول لبعض القضايا، وسلطت الضوء على العديد من الخدمات الحكومية والخاصة، وعملت على تطويرها والارتقاء بمستوياتها. ونجح البرنامج على مدار عقد من الزمن في تقديم نموذج حقيقي يبرز أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها دبي والإمارات، بسبب قدرته على استيعاب القضايا والموضوعات التي تلامس احتياجات أفراد المجتمع، بدءاً من التعليم والصحة والتوظيف ومروراً بالأسرة والطفل والمرأة وغيرها، معتمداً في ذلك على طرحه المعتدل واحترامه وجهات النظر كافة ومن دون تمييز أو انحياز.

وفي هذا الإطار، أكد أحمد محمد الكتبي، معد ومقدم البرنامج، أن احتفال البرنامج بمرور 10 سنوات على انطلاقته، يبرز أهميته ودوره حلقة وصل مجدية بين متابعي إذاعة وقناة «نور دبي» والجهات الحكومية وصناع القرار. وقال: «لقد أسهم البرنامج على مدار سنواته في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تهم المجتمع الإماراتي، وهو ما فعل من دوره في تطوير آليات العمل الحكومي، والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وعزز قدرته على إيجاد الحلول لمختلف الملاحظات والاقتراحات التي تصل إلينا».

وأشار الكتبي إلى أن احتضان «دبي للإعلام» ودعمها المتواصل للبرنامج، أسهما في توفير منبر حر ومعتدل لإيصال رسائل المجتمع، وهو ما يبرز أهمية دور الإعلام في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، ودعمه مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها دبي والإمارات.

وأشار الكتبي الذي قام بإعداد وتقديم أكثر من 2500 ساعة وموضوع وحلقة على مدار 10 سنوات، إلى أن البرنامج يحتاج إلى بذل جهد كبير في الإعداد والتحضير. وتابع: «يتطلب إعداد البرنامج متابعة مستمرة لتطورات المجتمع المحلي وقضاياه، إذ شكل الميدان واللقاءات المستمرة مع المواطنين والمقيمين في الأماكن العامة والتجارية في مختلف إمارات الدولة مصدراً أساسياً للبرنامج، وهو ما مكننا من مواصلة العمل فيه»، مؤكداً في الوقت نفسه أن تواصل فريق العمل مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة للإجابة عن الاستفسارات والملاحظات، أسهم في تقديم حلول منطقية ونوعية للعديد من القضايا التي تهم المجتمع.

نجاح

يذكر أن البرنامج الذي يبث عبر إذاعة وقناة نور دبي من الاثنين وحتى الخميس في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر قد شهد منذ انطلاقته الأولى، العديد من التغييرات الهادفة إلى تطويره والارتقاء بمحتواه الإعلامي، كما شهدت الفترة الماضية نجاح البرنامج في إثارة العديد من القضايا التي تحولت إلى «ترند» على مستوى الإمارات ومنطقة الخليج، ومن بينها إسهامه في تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وإعادة النظر في الاختبارات القياسية وما يواجهه الطلبة من تحديات للالتحاق بالجامعات، وكذلك طرحه قضية توحيد مكاتب استقدام الفئات المساعدة، إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بتعديل الرواتب والإجازات السنوية وإجازات الأمومة والتقاعد وغيرها.