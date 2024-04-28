مؤتمر النشر العربي والصناعات الإبداعية ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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تستضيف الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية اليوم، في منارة السعديات بالعاصمة أبوظبي، نخبة من أبرز الأسماء على صعيد النشر، والترجمة، وصناعة المحتوى الرقمي، وريادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، للوقوف على أحدث التوجّهات في عالم النشر، والصناعات الإبداعية، والمساهمة في اكتشاف آفاق جديدة للنمو وفرص للتعاون في هذا المجال.

ويستهل المؤتمر أعماله بجلسة رئيسة تحت عنوان «استشراف آفاق النمو: دور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصاد»، يشارك فيها كلٌ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج.

ويستعرض المؤتمر هذا العام ضمن محور «حوارات مبتكرة» العلاقة الديناميكية بين الأدب والتطويع السينمائي، وتحت عنوان «الاقتصاد الإبداعي وتعاون القطاعين العام والخاص»، يبحث المؤتمر في قيمة اقتصاد الأعمال الإبداعية ومساهمته في الاقتصاد المحلي، ويناقش سبل تعزيزه بإقامة الشراكات والتعاون على مستوى مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وفي إطار السعي لتسليط الضوء على التطوّر الذي تشهده التكنولوجيا، يستعرض المؤتمر تحت عنوان «تطويع الألعاب الرقمية لسرد قصصي عالمي يتعدّى الحدود الثقافية» كيفية تحويل القصص على اختلاف ثقافاتها إلى ألعاب تفاعلية عالمية.