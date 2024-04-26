«أسوان لأفلام المرأة» يحتفي بـ «بنات ألفة» ويكرم هند صبري وغادة عادل

المصدر: أسوان ( مصر) - د ب أ

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أسدل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الستار على فعاليات دورته الثامنة أمس الخميس، بإعلان لجان تحكيم المهرجان عن قائمة الأفلام الفائزة بجوائز هذا العام، حيث شهدت الدورة عرض 76 فيلماً من 36 دولة.

وأعلنت إدارة المهرجان، في بيان صحافي، أن لجنة تحكيم الأفلام الطويلة قررت منح جائزة أفضل فيلم لـ«بنات ألفة» وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، وإنتاج مشترك بين 4 دول هي فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

وحصدت جائزة أفضل إخراج المخرجة سارة سوما عن الفيلم الألماني «أرتور وديانا»، وحصدت جائزة أفضل سيناريو المخرجة والكاتبة كوثر بن هنية عن فيلم «بنات ألفة»، وذهبت جائزة أفضل تمثيل لبيانكا ديلبرافو وديلفين أسعد وسافيرا موسبرج بطلات فيلم «الجنة تحترق»، وهو إنتاج مشترك بين 4 دول هي السويد والدنمارك وفنلندا وإيطاليا، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم للفيلم المصري «رسائل الشيخ دراز» سيناريو وإخراج ماجي مرجان.

ومنحت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة تنويهاً خاصاً للفيلم المصري «شي جابي»، وهو سيناريو وإخراج إسلام كمال، وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الأسباني «كولورادو» إخراج ساندرا جايجو وبيلار جوميث، وذهبت جائزة أفضل إخراج للمخرجة داليا نمليش عن الفيلم اللبناني «بتتذكري»، وفاز بجائزة أفضل فيلم «مبعوثة الإله» سيناريو وإخراج أمينة ماماني عبدولاي، وهو إنتاج مشترك بين النيجر وبوركينا فاسو ورواندا.

كما حصد جائزة أفضل فيلم مصري فيلم «رحلة 404» إخراج هاني خليفة. وذهبت جائزة الاتحاد الأوروبي مناصفة بين الفيلم المصري «رسائل الشيخ دراز» سيناريو وإخراج ماجي مرجان، و«بنات ألفة».

ومنحت لجنة تحكيم أفلام ذات أثر جائزة أفضل فيلم لفيلم «قلتلك» إخراج ملك الصياد وهو إنتاج مصري أمريكي ألماني، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم «نور عيني» إخراج مهند دياب، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فكرة لفيلم «نهار داخلي» إخراج رفيق جوزيف.

وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة أفلام الورش فيلم «بعث» تأليف وإخراج محمد ربيع، وفاز بالجائزة الثانية فيلم «العجلة» تأليف وإخراج صفاء متولي، وفاز بالجائزة الثالثة فيلم «تعيش انت» تأليف وإخراج محمود حمدي.

ومنحت اللجنة تنويهاً خاصاً لفيلم «الغناية» إخراج رندا ضياء وفيلم «سيرة الدروب» إخراج عمرو مصطفى، وفيلم «نور العزلة» تأليف وإخراج مريم عبدالغفار، كما منحت تنويهاً خاصاً للممثل خالد عطاالله عن أدائه في أفلام الورش.