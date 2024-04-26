ركن القصص المصورة في «الشارقة القرائي» رحلة إلى عالم الخيال والإبداع

المصدر: الشارقة - البيان

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يقدم ركن القصص المصورة ضمن فعاليات الدورة الـ 15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» برنامجاً حافلاً يتضمن أكثر من 132 فعالية تستهدف تنمية الملكات الإبداعية للأطفال واليافعين.

يأتي ذلك ضمن برنامج حافل يستعد فيه الأطفال واليافعون للانطلاق في رحلة شيقة إلى عالم الإبداع والخيال والاكتشاف في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» من 1 حتى 12 مايو، تحت شعار «كن بطل قصتك».

ورش

ويشهد ركن القصص المصورة، مجموعة من ورش العمل التفاعلية، منها ورشة «تحريك ثلاثي الأبعاد»، التي تنطلق في رحلة الإبداع الرقمي مع برنامج «مايا وبليندر» لتعليم المشاركين كيفية تصميم وتحريك النماذج ثلاثية الأبعاد.

وتستهدف ورشة «صمم أبطالك» رواة القصص الواعدين من الناشئة الذين يصنعون أبطالاً خارقين يمتلك كل منهم قوة وشخصية وهوية بصرية فريدة.

وتساعد ورشة «صناعة المحتوى»، المشاركين على استخدم إمكانات الهاتف المحمول لإنتاج محتوى جذاب، واستكشاف تقنيات التصوير، والتعديل، وطرق السرد لمختلف الوسائط.

وتتناول ورشة «ريادة الأعمال» عالم ريادة الأعمال في كتب الكوميكس، وتعرف الحضور على الخطوات اللازمة لإطلاق المشاريع الخاصة، وإنشاء قنوات توزيع فعالة لكتب الكوميكس.

ويتعرف المشاركون في ورشة «السرد المرئي» على سبل إعداد القصة، ورسم الشخصيات والمشاهد المرتبطة، بالإضافة إلى تجربة تقنيات السرد المرئي.

استكشاف

وتتيح ورشة «فن الكوميكس» للمشاركين فرصة استكشاف تقاطع فن الـ«بوب آرت» مع فن القصص المصورة.

وتتعمق ورشة «صناعة الفوانيس» في تقنيات البناء، وتصميم فوانيس مستوحاة من الكوميكس، وصنع أعمال فنية. وتحث ورشة «خوذات معاصرة»، المغامرين الشباب على الانغماس في عالم الـ«كوسبلاي» ولعب دور شخصياتهم المفضلة.