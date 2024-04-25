«الدولي للنشر العربي» ينطلق في أبوظبي 28 الجاري

المصدر: أبوظبي – البيان

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ينظم مركز أبوظبي للغة العربية الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية يوم 28 أبريل الجاري في منارة السعديات بجزيرة السعديات في أبوظبي تحت عنوان «التحولات التكنولوجية في صناعة النشر ومحركات التغيير» بمشاركة متحدثين في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية من 50 دولة.

ويعتبر المؤتمر بمثابة الافتتاح المهني لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، الذي يقام في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو. ويهدف المؤتمر إلى دفع عجلة تحول قطاع النشر وتعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية بأسلوب مبتكر، ونشر وتصدير المحتوى العربي إلى العالم.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «يأتي تنظيم المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية في إطار التزامنا بدعم قطاع النشر والارتقاء به، تحقيقاً لرسالتنا الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية في المجالات كافة، وتوفير جسور للتواصل بين الثقافات».

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «حرصنا على تنظيم الدورة الثالثة من هذا الحدث بعد النجاح اللافت الذي حققه في دورتيه السابقتين.

فقد بات المؤتمر فرصة مهمة لالتقاء الخبراء العاملين في صناعات النشر والإبداع سواءً من الأسواق العربية أو العالمية، ومن يتعاملون معها، بهدف التواصل وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات المتطورة في هذا المجال، كما خصصنا برنامجاً متكاملاً يتضمن مسارات وورش عمل نوعية لدعم المواهب الشابة بشكل أكبر هذا العام».

وتتناول جلسة المؤتمر الرئيسة موضوع «استشراف آفاق النمو: دور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصاد»، مسلطة الضوء على الدور المحوري لقطاع الثقافة والإبداع في التنمية الاقتصادية في سياق نماذج حية من مبادرات أبوظبي لترسيخ مكانتها منارة للإشعاع الثقافي.

ويشارك فيها محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، وتديرها كارولين فرج، نائب رئيس الشبكة رئيس تحرير CNN بالعربية.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات الحيوية المتعلقة بقطاعات النشر والصناعات الإبداعية، منها جلسة بعنوان «اقتصاد الصناعات الإبداعية وتعاون القطاعين العام والخاص».