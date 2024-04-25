«الشارقة للإبداع» تحتفي بالفائزين في حفل بالقاهرة 

المصدر: القاهرة - البيان

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احتضنت العاصمة المصرية، القاهرة، حفل تكريم الفائزين في الدورة السابعة والعشرين من جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

وانطلقت فعاليات حفل الجائزة في مسرح الثقافة والفنون للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، الأمين العام للجائزة، ود.هشام عزمي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وجمع من المثقفين والأدباء والأكاديميين والفنانين المصريين والعرب.

وأكد محمد القصير في كلمته، أن مشهد الأخوة والتلاحم يبدو في أبهى حالاته مع اللقاء المتكرر في جمهورية مصر العربية. وأشار إلى أن الجائزة تشهد في كل دورة مشاركة عربية واسعة، وفي هذه الدورة استقطبت أكثر من 500 عمل أدبي. وبدوره، رحب د.هشام عزمي بالحضور، وذكر أن جائزة الشارقة للإبداع العربي تهدف إلى دعم الموهوبين والمبدعين من الكتاب والكاتبات في أنحاء الوطن العربي .

وعقب الكلمات، سلّم عبدالله بن محمد العويس ومحمد القصير يرافقهما د.هشام عزمي الـ18 فائزاً وفائزة شهادات تقديرية تكريماً لجهودهم الإبداعية.