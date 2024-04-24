5 عروض تتأهل لختام «الشارقة للمسرح المدرسي»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت أمس بالمركز الثقافي لمدينة الذيد، المنافسات التمهيدية لمدارس المنطقة الوسطى المشاركة في الدورة «11» من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، وذلك في حضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح مدير المهرجان، وصالح الطنيجي مدير المركز الثقافي بالذيد.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الفنانين إبراهيم سالم، وعبدالله مسعود، وخولة الهادف، العروض المتأهلة للمرحلة الختامية من المهرجان وذلك بعد تقييم العروض حسب المراحل التعليمية المختلفة.

وظفرت بجائزة العرض المسرحي المتكامل كل من مدرسة الثميد (الحلقة الأولى ـ بنات) عن مسرحية «الدمى تحتج»، ومدرسة مليحة (حلقة ثانية ـ بنات) عن عرضها «كان والمبتدأ الملك»، ومدرسة المدام «حلقة ثانية ـ بنين» عن عرضها «تحت السيطرة»، ومدرسة البردي «ثانوي ـ بنات» عن عرضها «صديقتي الخيالية»، ومدرسة الثميد (ثانوي ـ بنين) عن عرضها «البرواز».

وهذه العروض تأهلت للمشاركة في المرحلة الختامية من المهرجان التي تنظم في الفترة (13 ـ 20) مايو المقبل بقصر الثقافة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية.

وحصدت المدارس المتبقية على جوائز «النص المسرحي، وأفضل إخراج مسرحي، والأداء التمثيلي، وجائزة أفضل أداء جماعي متميز، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة الاستعراض والأداء التعبيري».

وشاركت المدارس في المنطقة الوسطى بـ«12» عرضاً في المرحلة التمهيدية للمهرجان، بواقع عرض واحد من الحلقة الأولى، و6 عروض من الثانية، و5 من المرحلة الثانويَّة.

وتنطلق اليوم المنافسات التمهيدية لمدارس الشارقة التي تشارك بـ«23» عرضاً تضم 5 عروض للحلقة الأولى، و11 عرضاً للثانية، و7 للمرحلة الثانويَّة، وستقدم العروض في «معهد الفنون المسرحيَّة»، ويستمر تقديمها إلى 2 من مايو المقبل.