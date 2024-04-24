«تريندز» يستعد لمشاركة فاعلة في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بفاعلية في الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، الذي يُقام خلال الفترة من 29 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل، تحت شعار «هُنا.. تُسرد قصص العالم» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويأتي حضور «تريندز» في المعرض، الذي يستقطب هذا العام 1350 ناشراً من 90 دولة، إيماناً منه بأهمية نشر المعرفة وتعزيز ثقافة البحث العلمي، وإثراء الساحة الفكرية العربية بأحدث الإصدارات والدراسات المتخصصة.

ويُتيح جناح «تريندز» الخاص رقم I05 11 في القاعة العاشرة لزوار المعرض على مدى ثمانية أيام، فرصة استكشاف رحلة معرفية ثرية عبر مئات الإصدارات التي يعرضها المركز.

وتُعدّ إصدارات «تريندز» مرجعاً موثوقاً للباحثين والدارسين والأكاديميين في المنطقة والعالم، لما تتميز به من موضوعية ومصداقية عالية.

فعاليات ثرية

ويتضمن حضور «تريندز» في المعرض، إضافة إلى عرض وتدشين عدد من إصداراته، برنامجاً حافلاً من الفعاليات والندوات التي تناقش مختلف القضايا الراهنة، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والإعلاميين.

وسيعقد «تريندز» في المعرض ندوة حول «التعاون الإقليمي كمدخل للازدهار والاستقرار: دولة الإمارات ومصر نموذجاً»، في ضوء اختيار جمهورية مصر العربية ضيف شرف المعرض لهذا العام.

وتحت شعار «استشراف المستقبل بالذكاء الاصطناعي» سيكون حاضراً في جناح تريندز بالمعرض روبوت «تريندز» الاصطناعي «إيكو» ليضفي لمسة تقنية مميزة على جناح المركز، حيث يتفاعل مع الزوار، ويجيب عن تساؤلاتهم حول إصدارات «تريندز» والفعاليات التي ينظمها. كما سيدشن «تريندز» ولأول مرة برنامجه الخاص بالهولوغرام، إضافة إلى نظارته «TARA»، التي تتيح تصفح إصدارات المركز عبر العالم الافتراضي.

وتُعدّ هذه التقنيات تجسيداً لالتزام «تريندز» بتوظيف أحدثها في خدمة المعرفة ونشرها.

اتفاقيات ومبادرات

وعلى هامش مشاركة «تريندز» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب سيوقع المركز عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف الجهات؛ بهدف تعزيز شراكاته والمساهمة في إيصال محتواه البحثي وخدماته الاستشارية والتدريبية إلى أكبر عدد من المؤسسات والجهات الفاعلة، محلياً وإقليمياً وعالمياً.