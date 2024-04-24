«منشورات القاسمي» تشارك في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: الشارقة – البيان

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تشارك «منشورات القاسمي» مشاركة فعالة وحافلة بجديد كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وذلك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين من 29 أبريل إلى 5 مايو عام 2024م، الذي يقام سنوياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويعد بمثابة منصة عالمية يجتمع فيها النشر للقراءة والتعلم والنمو، ويستقطب أبرز صانعي المحتوى والمبدعين وعشاق القراءة في المنطقة من خلال وسائل النشر التقليدية والرقمية المختلفة، في دورة جديدة ستحمل كل ما هو جديد للزوار وعشاق الأدب وكل محب للثقافة.

في هذا المعرض تتطلع «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، إلى إتحاف جمهور عريض من القراء محلياً وعربياً وعالمياً، بإصداراتها بالعديد من اللغات، حيث بلغت إصدارات سموه أكثر من سبعة وثمانين إصداراً في مختلف المواضيع الأدبية والتاريخية والروايات وكتب السيرة الذاتية.

وسوف تعرض «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها في المعرض كافة الإصدارات الحديثة، لتكون فرصة للجمهور للتعرف على آخر إصدارات الدار، الأدبية والمسرحية والتاريخية، وأبرزها موسوعة سلطان التواريخ بأجزائها الأربعة، ومسرحية «مجلس الحيرة» التي تقع قي أربعة فصول، إضافة إلى المؤلفات الأخرى التي بلغت أكثر من ثمانين عنواناً في مختلف حقول المعرفة: التاريخ، التحقيق، الأدب، المسرح، حيث كان آخرها «تاريخ عُمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»، الكتاب الأكثر مبيعاً في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته السابقة، و«صراع أمراء الزند وزوال الملك»، و«بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها»، و«رسائل جوهرية» وغيرها.

كما ستعرض «منشورات القاسمي» المعجم التاريخي للغة العربية، المعجم الأول من نوعه في تاريخ العرب، والذي يؤرخ لسبعة عشر قرناً من لغة القرآن الكريم، والذي بلغ عدد أجزائه 67 جزءاً مرتبة بالأحرف الأبجدية، صدر منها حتى الآن من حرف الألف إلى حرف الضاد.

فالمعجم التاريخي للغة العربية هو ديوان ألفاظ الأمة، وقرطاس أشعارها وأخبارها، وخزّان تعبيرها، وشِرعةُ الأنساق اللغوية التي يستعملها أبناؤها، وسجلّ تاريخها؛ إذ من خلال النظر في معجم أي أمة من الأمم، في أي عصر من العصور، يتبيّن للباحث الألفاظ التي كانت رائجة ذائعة على ألسنة أبنائها وكتّابها وعلمائها، ومعانيها ودلالاتها، والعبارات التي ألِف أهل هذا العصر أو ذاك استعمالها وتوظيفها في كلامهم اليومي، وفي كتاباتهم الوظيفية وإبداعاتهم الأدبية وغيرها.

جناح

من جهة أخرى تشارك «منشورات القاسمي» بأبرز منشوراتها في فعاليات «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في دورته الرابعة عشرة، بدءاً من يوم الأول من مايو عام 2024م حتى يوم الثاني عشر من مايو عام 2024م، حيث تستمر فعالياته لأول مرة على مدار اثني عشر يوماً في مركز «إكسبو الشارقة». ويسعى هذا المهرجان إلى إثراء مخيلة الأطفال، وإتاحة الفرصة لهم كي يتعرّفوا على أصدقاء مدى العمر عن طريق القراءة، ليجمع بذلك الأطفال واليافعين في عالم من المعرفة والتعلم والترفيه.

وكانت منشورات القاسمي قد أصدرت العديد من قصص الأطفال، أبرزها كتاب «علي الرفراف الشجاع»، نص ورسوم «ماريا آنا مورينو»، وترصد فيه المؤلفة ذكرى لأيام سعيدة في مدينة كلباء، حيث البيئة الجميلة والدعوة للحفاظ عليها، من خلال حكاية للأطفال تدعو للخير والمحبة، والصراع بين الخير والشر.

ويذكر أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل هو حدث سنوي، يتم تنظيمه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وبرعاية قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، وهو من أهم الفعاليات العائلية التي تم تخصيصها للأسرة والأطفال، بحيث يضم مجموعة من الفعاليات التفاعلية والتعليمية والترفيهية التي تثري معلوماتهم وتجاربهم، وتساعدهم على صقل إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتتيح لهم فرصة تكوين صداقات جديدة.