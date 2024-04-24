صنّاع الأنيميشن العالميون يجتمعون في «الشارقة للرسوم المتحركة»

المصدر: الشارقة - البيان

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تجمع الدورة الثانية من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 1 حتى 5 مايو في «مركز إكسبو الشارقة»، كبرى شركات إنتاج صناعة المحتوى الإبداعي والترفيهي في العالم، لتقدم لعشاق ومحترفي فن الأنيميشن فرصة التعرف إلى جديد هذه الصناعة واكتساب خبرات وتجارب من روادها وأبرز المؤثرين فيها على مستوى العالم.

ويعزز «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» تجربة الجمهور من خلال برنامج متنوع يتضمن أكثر من 60 فعالية، منها 30 ورشة عمل تفاعلية، و20 جلسة نقاشية، و5 حوارات ملهمة، و5 حفلات موسيقية، ويستضيف 71 ضيفاً من 12 دولة، ليسهم هذا البرنامج الغني في تلبية اهتمامات الزوار وإلهامهم لاستكشاف مواهبهم وقدراتهم وإبداعاتهم.

رعاة عالميون

وتضم قائمة رعاة المؤتمر نخبة من كبرى الشركات العالمية، منها «تون بوم أنيميشن»، شركة البرمجيات الكندية المتخصصة بالقصص المصورة، التي تُستخدم برمجياتها على نطاق واسع في صناعة الرسوم المتحركة للأفلام السينمائية والتلفزيونية، والتصميم الرقمي، وألعاب الفيديو، والأجهزة المتنقلة، والتدريب، والتعليم، والمعروفة باستخداماتها المتعددة وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتنوعة، وهذا ما يجعل منها الاختيار الأفضل لفناني الرسوم المتحركة والقصص المصورة.

ستوفر شركة «تون بوم» للفائزين بجوائز الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة ترخيصاً احترافياً لبرنامج الرسوم المتحركة «تونبوم هارموني»، كما ستنظم مجموعة من ورش العمل التفاعلية خلال المؤتمر، موفرة للحضور تجربة عملية حول كيفية استخدام برنامجي «ستوري بورد برو» و«هارموني»، يقدمها الخبير التقني براشانت جاواندي، حيث توفر الورش للحضور فرص تحسين مهاراتهم والتعلم من خبراء صناعة الرسوم المتحركة.

وتشارك في رعاية المؤتمر «واكوم»، الشركة صاحبة الحلول المبتكرة للإبداع الرقمي. وكذلك «إم إس آي»، الشركة التكنولوجية العالمية المعروفة بمجموعتها الشاملة من الكمبيوترات المحمولة، وبطاقات الرسوميات، والشاشات، وغيرها من المنتجات والخدمات.

دعم وإثراء

ويشهد «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة 2024» تكريم الفائزين بجوائز دورته الثانية في فئتيها، حيث تتحدى «جائزة اعرض مشروعك» الفنانين والمنتجين والكتّاب والعقول المبدعة لإعداد وتطوير عرض تقديمي لسلسلة رسوم متحركة مرتبطة بثقافات وعادات منطقة الشرق الأوسط، أما جائزة «الإعلان الترويجي للكتاب» فتحتفي بفن الإعلان الترويجي وقدرته على تجسيد جوهر الكتاب، وتدعو الأفراد والمجموعات والوكالات الإبداعية إلى تصميم إعلانات ترويجي لسلسلة كتب «خراريف» للكاتبة الإماراتية دبي أبوالهول، الصادرة عن «مجموعة كلمات».