كتب «العربية للمسرح» في جيبوتي للمرة الأولى

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك الهيئة العربية للمسرح بمنشوراتها في «معرض كتب جيبوتي»، حيث تأتي هذه المشاركة التي تعتبر الأولى من نوعها، لتدعم الكتاب العربي في المعرض بشكل عام والكتاب المسرحي الذي يحضر للمرة الأولى في معرض كتب جيبوتي.

ينطلق «معرض كتب جيبوتي» في نسخته الثانية برعاية رئيس الجمهورية عمر جليه، ويهدف هذا المعرض إلى تعزيز القراءة والأدب في البلاد، كما يساهم في تعزيز العلاقة مع الناشرين والكتاب في البلاد وفي مختلف دول العالم، فضلاً عن تعزيز دور الكتاب كوسيلة لنقل الثقافة والإبداع، ضمن مشاريع مساعدة التعليم، وإنشاء منصة لإنتاج أدب محلي، وإثراء التراث الفكري والثقافي لجيبوتي.

ويتضمن المعرض عدداً من الفعاليات المصاحبة من ندوات ومعارض فنية وعروض فنية وورشة في الحكواتي العربي.

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله صرّح بهذه المناسبة قائلاً: إن الهيئة العربية للمسرح وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرصت على الانفتاح المسرحي والتعاون مع الأخوة في جمهورية جيبوتي من أجل تنمية المسرح فيها، من خلال برامج تدريب وتبادل الخبرات والاستشارات، وتأتي مشاركة الكتاب المسرحي العربي.

والذي تعتبر الهيئة بيته الأهم في المشهد المسرحي العربي من خلال العناوين المهمة، ومن خلال التنوع في محتوى هذه المنشورات، وإننا وكما هو توجهنا دوماً، نأمل في أن تصبح المكتبة المسرحية العربية جزءاً رئيساً في مكونات المشهد المسرحي في جيبوتي، وهنا لا بد أن أحيي وزارة الثقافة والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جمهورية جيبوتي على جهودهما وتفاعلهما الكبير باتجاه التعاون في مسائل تنمية المسرح.

وكما أن الكتاب المسرحي العربي يحضر للمرة الأولى في المعرض، فقد كان حضور المسرحيين من جيبوتي للمرة الأولى في الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي في يناير الماضي في العاصمة العراقية بغداد، وكذلك ابتعاث طالبتين من جيبوتي (للمرة الأولى) لدراسة المسرح في المعهد العالي للفن المسرحي في الرباط، كما سبق ذلك تنظيم أول دورة تدريبية للمسرح في جيبوتي، قبل أقل من عام.