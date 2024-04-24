«اتحاد الكتّاب» يشارك بباقة من أحدث الإصدارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يُشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ33، بمجموعة من أحدث الإصدارات الأدبية التي تنوعت بين المقالات ومنها كتاب «قفص الأمواج» للكاتب أحمد راشد ثاني، وكتاب «قال الراوي» للكاتب علي عبيد الهاملي، كما تضم الإصدارات الجديدة «مجموعة قصصية نجيبة الرفاعي» للكاتبة نجيبة الرفاعي.

إضافة إلى كتب الدراسات، منها كتاب «القصة القصيرة جداً في الخليج العربي. دراسة تأصيلية فنيّة» للدكتورة بديعة خليل الهاشمي، ودراسة تحليلية للكاتبة مريم أحمد الحمادي والتي وثقتها في كتاب يحمل عنوان «الرمز ودلالته في نماذج من القصة القصيرة للكاتبة لولوة المنصوري»، إضافة إلى دراسة تحليلية في كتاب «نقوش الروح على جدار الوطن» للدكتور عادل نيل.

كما كان للشعر نصيب بين هذه الإصدارات ومنها كتاب «الصقر الذي ينفى» للكاتب طالب غلوم، وكتاب «آليات السرد: في الشعر الإماراتي المعاصر» للكاتبة سعاد راشد المرزوقي، وكتاب «حنوناً كياسمين الظهيرة» للكاتب أنور الخطيب.