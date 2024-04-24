جولة بين الحكايات والحِكَم في «اللوفر أبوظبي»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت في متحف اللوفر أبوظبي، فعاليات أول معارضه في العام الجاري تحت عنوان «من كليلة ودمنة إلى لافونتين: جولة بين الحكايات والحِكَم»، الذي يستمر حتى 21 يوليو المقبل بالشراكة مع المكتبة الوطنية الفرنسية، ومؤسَّسة متاحف فرنسا، وبدعم من دار المجوهرات «فان كليف أند آربلز».

ويستمد المعرض الإلهام من الحكايات الرمزيَّة المصوَّرة التقليدية التي عُثِرَ عليها في بعض المخطوطات التاريخية، ويتعمَّق في عالم حكايات الحيوانات. ويستضيف أكثر من 132 عملاً فنياً، ويضمُّ مجموعة من المخطوطات النادرة واللوحات.