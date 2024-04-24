132 برنامجاً نوعياً في «الشارقة القرائي» تثري قدرات الأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

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يتميز «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، في دورته الـ15، ببرنامج متكامل يتضمن أكثر من 132 فعالية، تشمل مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية وسلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تسعى إلى تنمية مواهب الناشئة والشباب وتعزيز قدراتهم في العلوم، والفنون، والآداب، والموسيقى، وغيرها من المجالات الإبداعية، من خلال الجمع بين التعلم واللعب.

ينظم المهرجان هيئة الشارقة للكتاب من 1 حتى 12 مايو في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «كن بطل قصتك»، ويشهد في أيامه الستة الأولى تنظيم ورشة «ألعاب ميكانيكية»، حيث يصمم الأطفال خلالها الألعاب الميكانيكية المفضلة التي يحبونها.

وفي أيامه الستة الأخيرة، ينظم المهرجان ورشة «دمى الوتد»، وفيها يقوم المشاركون بتصميم ورسم مجموعة من دمى الوتد التي ستساعدهم على نسج الشخصيات المختلفة للإبحار بخيالهم أثناء رواية القصص وإطلاق قدراتهم الإبداعية.

وتقام ورشة «رسوم ثلاثية الأبعاد» في الفترة من 9 - 12 مايو، وتشجع المشاركين على إعمال الخيال واستخدام الأشياء المنزلية لابتكار رسوم توضيحية ثلاثية الأبعاد.

وفي الفترة من 7 - 12 مايو، ينظم المهرجان ورشة «علب ثقاب ورقية» التي تتيح للمشاركين فرصة إنتاج قطع فنية متميزة من علب الثقاب، وذلك بإعادة تدوير العلب القديمة باستخدام الورق المرسوم والمقطّع والملصق يدوياً.

ويستضيف المهرجان ورشة «الرسم بالظلال» في الفترة من 1 - 4 مايو، ويقوم المشاركون فيها باستخدام الضوء والظل لإنشاء رسوم ممتعة وإنتاج قطع فنية مميزة.

وتقدم ورشة «الحديقة الخرافية» الصغار، في الفترة من 1 - 6 مايو، تجربة شيقة تتضمن إنشاء حديقة خرافية باستخدام أنواع مختلفة من الطحالب والنباتات والصخور.

وتساعد ورشة «قصاقيص ورقية»، في الفترة من 5 - 8 مايو، المشاركين على إتقان العديد من الأساليب الإبداعية بما في ذلك القص وتكوين الطبقات وتأطير الإبداعات الفنية والعمل عليها حتى تكون جاهزة للاستخدام.

أما ورشة «اصنع محركاً كهربائياً» في الفترة من 7 - 12 مايو، فتمكن المشاركين من صناعة محرك كهربائي يدور ويعمل باستخدام بطارية ومغناطيس وبعض الأسلاك النحاسية.

وتعرّف ورشة «إيقاعات عالمية»، التي تقام في الفترة من 5 - 8 مايو، الأطفال على الإيقاعات والآلات الموسيقية المختلفة في جميع أنحاء العالم، كالطبول الأفريقية والبرازيلية وغيرها.