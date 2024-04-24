إبداعات الفنان الإيطالي الشهير ترويلو في ضيافة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت، أمس، في «ذا فاوندري» بوسط مدينة دبي، فعاليات المعرض الأول للفنان الإيطالي الشهير باولو ترويلو، الذي يستمر حتى 24 مايو المقبل.

متضمناً روائع مجموعته «UNZIPME» المشتملة على لوحاته المميزة والواقعية التي رسمها باستخدام أصابعه. ويعكس المعرض، رسالة تتميز بالانفتاح وتحدي القيود التي يفرضها العصر الرقمي على الثقافة ونشر المعلومات. وتتألف المجموعة المتوافرة فيه، من تسع لوحات قماشية، تركز جميع على ثيمة «الانفتاح» باعتبارها سمة حيوية في المشهد العالمي اليوم.

ويستخدم ترويلو قماش الدنيم في لوحاته، مع السحّابات الذهبية كلمسات ملفتة للنظر، ما يرمز إلى الطبيعة والابتكار على التوالي.

وقال باولو ترويلو: «يشير مصطلح «Zipped» (مضغوط) في هذا العصر الرقمي إلى الملف المضغوط. ومن خلال هذه اللوحات، أستكشف بشكل مجازي مفهوم الإنسان الذي غالباً ما تُكبح إمكاناته الكبيرة بسبب الضغط الواقع عليه».

يذكر أن المعرض يقام برعاية سيدارث سينا، الذي يستعد لإطلاق علامته التجارية للدنيم في دبي.

وقال سيدارث سينا: «يدمج هذا التعاون مع باولو ترويلو بين الشغف والفن، ويستند إلى التقدير المشترك لإمكانات قماش الدنيم التحويلية الكبيرة، حيث يجسد الدنيم روح الإبداع».

وأعربت غابرييلا نوبل، مؤسسة وكالة نوبل، عن سعادتها بإقامة هذا المعرض وقالت: «أعجبتُ بفكرة هذا المشروع منذ اللحظة الأولى، لأنه يمثل فرصةً حقيقيةً للجمع بين عالمين مختلفين: الفن والموضة».