«دبي للثقافة» تدعم المشاركة الإماراتية في «بينالي البندقية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، النسخة الـ60 من المعرض الدولي للفنون في «بينالي البندقية»، التي تستمر حتى 24 نوفمبر المقبل، وترفع شعار «الأجانب في كل مكان».

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة على دعم المشاركات الثقافية الدولية للإمارات، والتعريف بإبداعات وإمكانيات أصحاب المواهب المحلية وتعزيز حضورهم على الخارطة العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الثقافي والإبداعي، واستعراض أفضل الممارسات في القطاع الفني الذي تعمل الهيئة على تطويره والدفع باتجاه نموه وازدهاره.

وشهد الوفد، برئاسة سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، خلال الزيارة حفل افتتاح جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في البينالي الدولي المقام بمنطقة الأرسنال – سالي دي أرمي في مدينة البندقية، واطلع على تفاصيل معرض «عبدالله السعدي:

أماكن للذاكرة، أماكن للنسيان»، الذي يشكل علامة فارقة في مسيرة الفنان السعدي كونه يضم خلاصة 40 عاماً من السفر والتعرف على البيئة المحيطة التي أثرت على أعماله الفنية، وفيه يقدم ثمانية أعمال رئيسية تحتوي على المئات من القطع الفنية التي قام بإنتاجها أثناء رحلاته في الطبيعة. ويمثل المعرض الذي يقام تحت إشراف القيم الفني طارق أبو الفتوح، المشاركة الثامنة للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في «بينالي البندقية».

كما شارك بن خرباش في فعالية خاصة بـ «مقتنيات دبي»، المجموعة الفنية المؤسساتية الأولى من نوعها للفن الحديث والمعاصر لمدينة دبي، أشرفت عليها التشكيلية الإماراتية عائشة بن حاضر بالتعاون مع الفنانة كاميلا سينغ .

كما جال وفد الهيئة على فعاليات المعرض الدولي، ومنها: المعرض الفني الذي تنظمه مؤسسة السركال للفنون، معرض «آفاق الفنانين الناشئين» من تقديم «أبوظبي آرت» في البينالي الدولي.