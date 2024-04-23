تكريم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للفنون في جامعة الإمارات

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

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شهدت جامعة الإمارات العربية المتحدة حفل توزيع جائزة الرئيس الأعلى للفنون بنسختها الأولى لعام 2023 ــــ 2024، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، وقيادات الجامعة والفائزين في الجائزة، وعدد من الطلبة.

وأكد معالي زكي نسيبة الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للفنون والثقافة، مشدداً على الدور الذي تلعبه الجامعات في صقل الشخصية الفنية والثقافية للطلاب، ما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع.

وتحدث معاليه عن الأهمية البالغة للفن ودوره في تعزيز الثقافة والإبداع بين أروقة الجامعة وفي المجتمع كله، وأشار إلى أن الفائزين قد جسدوا من خلال أعمالهم الفنية القيمة الحقيقية للإبداع، وقدموا إسهامات استثنائية ترتقي بالساحة الثقافية في الدولة.

ووجه الشكر للجنة التحكيم والمنظمين لدورهم في إنجاح الحفل، وعبّر عن تطلعه لرؤية مزيد من الإنجازات الفنية الرائعة والملهمة في المستقبل.

وأكد أن جامعة الإمارات العربية المتحدة ستستمر في كونها منارة للثقافة والإبداع، وتعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي بوصفها منصة عالمية للتواصل الإبداعي وملتقى للأفكار الفنية.

معايير

وقالت الدكتورة موزة الطنيجي، رئيس لجنة جائزة الرئيس الأعلى للفنون، إن هناك معايير عامة مشتركة بين الفئات الست للجائزة، وتشمل مدى صلة المشاركة بموضوع الجائزة، والإبداع، والأصالة، والمهارات التقنية، والمفهوم أو فكرة العمل، إضافة إلى وجود معايير إضافية تخص كل فئة على حدة. وأضافت: جائزة الرئيس الأعلى للفنون تعتبر واحدة من الجوائز الفنية الرائدة، وتختلف معايير الفوز بها باختلاف التصنيفات الفنية التي تُمنح فيها، فقد تميزت الأعمال الفائزة بجائزة الرئيس الأعلى للفنون في دورتها الأولى 2023-2024 بالإبداع والتميز الفني، والرؤية الفريدة واستخدام التقنيات المبتكرة والرسالة القوية التي تحملها، كما تميزت الأعمال بجودة فنية عالية في دقة التنفيذ والتفاصيل، سواء كان ذلك في الأعمال الفنية البصرية، مثل اللوحات والمجسمات، أو في الأعمال الأدبية، مثل القصص والقصائد، وكذلك قدرتها على التأثير والإلهام للجمهور من خلال إثارة العواطف ودعم قضايا اجتماعية مهمة تتعلق بموضوع الاستدامة.

قصيدة وطنية

وتضمن الحفل عرض فيديو عن الأعمال المشاركة في الجائزة، وقصيدة وطنية للشاعر الإماراتي علي الخوار، وفقرة موسيقية من الروائع الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للعازفة شرين تهامي وفرقتها، وانتهى بتكريم لجنة المسابقة التي تضمنت محكمين خارجيين، منهم الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والفنان التشكيلي محمد الأستاد، وتكريم الفائزين في الجائزة البالغ عددهم 13 فائزاً.

وأشاد الفائزون بإطلاق الجامعة لجائزة الرئيس الأعلى للفنون، إذ تسهم فعلياً في الارتقاء بالذائقة الفنية ‏لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة، وتكشف أيضاً عن مواهبهم وإبداعاتهم الفنية الكامنة، إضافة إلى تعزيز الحركة الفنية في مختلف مجالاتها في الدولة.