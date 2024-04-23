«الشارقة للرسوم المتحركة» يحتفي بإرث فن «الأنيميشن» ومستقبله

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تحتفي فعاليات الدورة الثانية من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» بإرث ومستقبل فن صناعة الأنيميشن، ويفتح المؤتمر الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» من الأول حتى الخامس من مايو، في «مركز إكسبو الشارقة»، الباب أمام الفنانين والمبدعين من رسامين ومنتجين وصنّاع أفلام ومصممي شخصيات كرتونية لتوسيع آفاق أعمالهم والإسهام في تعزيز الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ويجمع المؤتمر العالمي، الذي بات منصة رائدة لعشاق فن الرسوم المتحركة، ورواد هذه الصناعة، نخبة من كبار الفنانين، والمتخصصين العاملين في استديوهات كبرى شركات إنتاج أفلام الرسوم المتحركة وصناعة المحتوى الإبداعي والترفيهي في العالم، كما ينظم عروض أفلام خاصة، ومعارض فنية وحفلات موسيقية، تجسد جماليات فن الأنيميشن وتاريخه ومستقبله. ويقدم الفنان العالمي جونيتشي هاياما، دورة تدريبية توفر رؤى ثمينة على فن الأنيمي.

وقالت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة: «يوفر المؤتمر منصة تجمع عشاق ومحترفي هذا الفن، وتتيح لهم تبادل الأفكار وتعزيز التواصل البنّاء من خلال البرامج التفاعلية المتنوعة التي يقدمها، ويجسد المؤتمر في دورته الثانية روح الإبداع والتعاون، ويشكل احتفاءً فريداً بعالم الرسوم المتحركة».