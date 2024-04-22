تكريم ثقافة كارناتاكا وإنجازاتها: النسخة الثانية من جوائز كارناتاكوستافا وخليج كارناتاكا راتنا في دبي في 8 سبتمبر 2024

المصدر: البيان

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من المقرر أن ينطلق فندق كارناتاكوستافا الخليجي ، وهو حدث فريد من نوعه يكرم التراث والثقافة والإنجازات الغنية لنجوم كارناتاكا في منطقة الخليج ، في فندق جراند حياة في 8 سبتمبر 2024 ، ويتوج بعشاء. بناء على نجاح نسخته الافتتاحية ، تضمن هذه الدفعة الثانية أمسية احتفالية ، تجمع بين قادة الأعمال الكرام ومشاهير الأخوة السينمائية والمغنين والفنانين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والهند للاحتفال السعيد.

بالإضافة إلى الاحتفال بأيقونات الأعمال الأسطورية ، ستقدم جوائز الخليج كارناتاكا راتنا 2024 لهذا العام فئة جديدة لتكريم قادة الأعمال الشباب. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في قاعة جراند حياة دبي بني ياس ، حيث سيكرم ما مجموعه 25 شخصا متميزا لمساهماتهم الرائعة. إلى جانب الحفل ، سيتم الكشف عن كتاب طاولة القهوة ، لإحياء ذكرى إنجازات الفائزين.

من المتوقع أن يستقطب أكثر من 1000 مشارك ، يضمن خليج كارناتاكوستافا أمسية آسرة مليئة بالعروض الثقافية والمسرات الموسيقية والمعارض الفنية ، وكلها تهدف إلى الاحتفال بتراث ولاية كارناتاكا النابض بالحياة. سيجمع الحدث شخصيات مؤثرة من مجالات الأعمال والترفيه والسياسة والثقافة ، مما يعزز منصة فريدة للحوار والتفاعل بين الثقافات. ووفقا للجنة المنظمة لكارناتاكوستافا الخليجية ، "نحن متحمسون لاستضافة كارناتاكوستافا الخليجية للمرة الثانية في دبي ، وهي مدينة تشتهر بمشهدها الثقافي النابض بالحياة. بعد النجاح الباهر والمشاركة الحماسية لطبعتنا الافتتاحية ، نتوقع بفارغ الصبر استضافة كارناتاكوستافا الخليجية الثانية على نطاق أوسع. مع تقديم فئات جوائز أيقونات الأعمال الشابة وحضور القادة البارزين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، نتطلع إلى حدث يتجاوز الحدود ويحتفل بالتميز ويجمع مجتمعنا المتنوع معا."

وإشراك الشركاء في وسائط الإعلام أمر حاسم في تضخيم أهمية هذه التجمعات. يضمن هذا التعاون مشاركة نطاق الحدث المثير للإعجاب والروايات الملهمة والعروض الآسرة مع جمهور عالمي ، مما يعزز فهما أعمق وإعجابا بالتراث الثقافي المتنوع لكارناتاكا.