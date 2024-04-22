«دبي للتصميم».. واحة الاقتصاد الإبداعي وملتقى مبتكري العالم

المصدر: دبي ـ البيان

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نجح حي دبي للتصميم، في ترسيخ مكانته العالمية مركزاً للفن والإبداع والصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي، مجسداً ومترجماً رؤى وتوجهات دبي في استقطاب أهم مبدعي العالم وقيادة مسارات العمل والابتكار في حقول الإبداع العالمية.

ويتبين المتابع والمتخصص والدارس، أن حي دبي للتصميم، قطع خلال سنوات قليلة، أشواطاً كبيرة ومهمة في دروب ومجالات الإبداع والاقتصاد الإبداعي، جعلت منه مطمحاً وهدفاً لكافة العلامات العالمية والفنانين والمصممين والمبدعين في شتى حقول الثقافة والفنون والحياة العصرية، حيث يحرص هؤلاء على المشاركة في شتى الفعاليات التي يقيمها الحي على مدار العام، لما توفره لهم تلك المشاركات من جدوى وقدرة على التعريف بنتاجاتهم وتعزيز وتجويد مستويات تميز عطائهم المستقبلي، إلى جانب تسويق النتاجات الخاصة بهم ونسج علاقات تواصل وتعامل واسعة مع المبدعين والمؤسسات الإبداعية في شتى أنحاء العالم، حيث تتميز برامج الحي بحضور نوعي وكثيف بفضل سمعته العالمية ونتيجة مكانة دبي وتحولها مركزاً اقتصادياً وثقافياً عالمياً رفيع المستوى.

قيمة عالمية

ويأتي في مقدمة فعاليات حي دبي للتصميم التي تعزز مكانته العالمية، أسبوع دبي للتصميم، الذي أصبح فعالية عالمية، إذ لا يفوت أشهر المصممين وأهم العلامات التجارية الإبداعية الدولية، الفرصة لحضوره والمشاركة في فقراته وبرامجه المتنوعة، خاصة وأنه أصبح يستشرف عوالم الإبداع المستقبلية في حقول التصميم ويرسم خرائط متنوعة للابتكار، معززاً قدرة الجميع في هذا المجال على تحقيق التطور والمنفعة من أعمالهم وإبداعاتهم.

وتميزت النسخة الأخيرة من الحدث، 2023، والتي أقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عضو مجلس دبي، وبشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم وبدعم من «دبي للثقافة»، تميزت بالمشاركات النوعية والنتائج المبهرة التي رسخت دوره وأهميته في رفد وتعزيز مكانة دبي عاصمة للتصميم والإبداع.

وتضمن الحدث معارض فنية وفعاليات مؤقتة وجلسات نقاشية وورش عمل عملية وأعمالاً تركيبية مدنية خارجية، ضمت ألمع المتخصصين في العالم، وشارك فيه أكثر من 500 مصمم ومهندس ومبدع من أكثر من 40 دولة.

وبرزت في الفعاليات، برامج ونتائج معرض «داون تاون ديزاين»، الحدث الرئيسي في أسبوع دبي للتصميم، حيث ضم ولكونه المعرض الرائد في مجال التصاميم المعاصرة عالية الجودة في الشرق الأوسط، نخب المصممين والمهندسين المعماريين وعشاق فنون التصميم الدوليين والإقليميين.

وعرض لأحدث التوجهات والابتكارات في عالم التصميم، واستضاف المعرض في هذا الصدد، مجموعة مختارة من العلامات التجارية والمصممين واستوديوهات التصميم الراسخة والناشئة، متيحاً آفاق دعم التواصل والتعلم واستكشاف آخر توجهات عالم التصميم من خلال برنامج المحادثات والدروس عن صناعة التصميم، وغير ذلك من البرامج.

تميز

كما تبرز من بين الفعاليات الأخرى التي ينظمها الحي، أسبوع دبي للموضة، والذي شكل بنسخته الأخيرة لموسم خريف وشتاء 2024 ـ 2025، حيث نظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، رافعة أساسية للتطور الإبداعي العالمي في الحقل، بجانب تعزيزه رؤى دبي وخططها في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للإبداع، خاصة في ظل ما حققه من نتائج ترفد استراتيجيات العمل المتخصصة بالاقتصاد الإبداعي.

وشاركت في الأسبوع أهم دور الأزياء العالمية، كما قدمت فيه عروض وتشكيلات لأهم العارضين، فضلاً عن أبرز المصممين والمبتكرين في حقول الموضة والأزياء.

ويستضيف الحي مجموعة من الفعاليات والمعارض والمهرجانات المتخصصة في الإبداع والابتكار، والتي تحظى بمشاركات وإقبال من كافة المتخصصين في دول العالم.