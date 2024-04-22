تشريعات القانون تتصدى لتزييف الفوتوغراف

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يدرك الجميع مدى تطور التقنيات والبرمجيات القادرة على تعديل الصور الفوتوغرافية وإنشائها وحتى تزييفها.

ويحاول المشرِّعون حول العالم تحديث القوانين واللوائح الهادفة للتصدي للسلوكيات الضارة والمؤذية الناجمة عن سوء استخدام هذه التقنيات.

الجديد في هذا الصدد إعلان وزارة العدل البريطانية، أن إنشاء صورة جنسية صريحة عميقة التزييف «deep fake» سيصبح جريمة بموجب قانونٍ جديد. وبموجب هذا التشريع، فإن أي شخص يقوم بإنشاء مثل هذه الصورة دون موافقة، سيواجه سجلاً جنائياً وغرامة وقد يواجه السجن إذا تمت مشاركة الصورة على نطاقٍ أوسع.

وسيكون إنشاء صورة مزيفة بمثابة جريمة غض النظر عما إذا كان منشئ الصورة ينوي مشاركتها أم لا، إذ إن قانون السلامة على الإنترنت الذي تم تقديمه في العام الماضي، قام بتجريم مشاركة مثل هذه الصور المزيفة، والتي يتم تسهيل إنشائها من خلال التقدم في الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ذكرته «الغارديان» البريطانية.

لورا فارس، وزيرة شؤون الضحايا والحماية، أوضحت أن إنشاء صور جنسية مزيفة غير مقبول غض النظر عما إذا كانت الصورة سيتم تشاركها أم لا، قائلة: «إنه مثال آخر على الطرق التي يسعى بها بعض الأشخاص إلى الحط من قدر الآخرين وتجريدهم من إنسانيتهم وخاصة النساء، ولديها القدرة على التسبب في عواقب كارثية إذا تم نشر المواد على نطاق أوسع، الحكومة لن تتسامح مع ذلك». كما قالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في الحكومة الرديفة: «من الضروري أن يتم تزويد الشرطة والمُدّعين العامين بالتدريب والأدوات اللازمة لإنفاذ هذه القوانين بصرامة، من أجل منع الجناة من الإفلات من العقاب».

فلاش

التطور التقني مُوجَّه للإيجابية والخير، من ينشدُ الضرر سيواجه العقاب

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