رأس الخيمة تكرم المشاركين في المعرض الأول للصور الفوتوغرافية

المصدر: رأس الخيمة ـــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت نخبة من القيادات الحكومية في رأس الخيمة حفل تكريم المشاركين في المعرض الأول للصور الفوتوغرافية وذلك في قاعة ديزاين غاليري بالرفاعة وبمشاركة 16 فناناً من مختلف دول العالم.

ويستمر المعرض تحت إشراف المهندس طارق إبراهيم السلمان رئيس ديزاين غاليري حتى 28 أبريل الجاري ويتضمن 48 عملاً فوتوغرافياً وعدداً من الورش الفنية التشكيلية تشرف عليها المصورة الأسكتلندية جوليا روبنسون.

وحضر الحفل محمد سلطان القاضي العضو المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري برأس الخيمة وسالم علي عبدالله الشرهان رئيس مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية ومنذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة وأحمد عبيد الطنيجي المدير العام لدائرة الآثار والمتاحف وجمع من المسؤولين والإعلاميين والمثقفين.

وقال المهندس طارق السلمان إن المعرض وهو الخامس في مسيرة القاعة منذ افتتاحها في الثالث من يونيو الماضي شارك فيه 16 مصوراً فوتوغرافياً من الإمارات وعدد من الدول العربية والصديقة بأعمال عن ثقافة وحياة المجتمعات المحلية والعربية والصديقة ورؤية الفنانين أنماط الحياة واختياراتهم لقطات من مختلف الزوايا والأبعاد ما يبرز ثقافة ونفس الفنان في أخذ اللقطات وزواياها.

وأضاف السلمان إن ديزاين غاليري أسس ليكون بيتاً للفنانين التشكيليين والمواهب الشابة ومحبي وعشاق الفن التشكيلي برأس الخيمة مشيراً إلى أن المعرض الدائم فرصة لدعم رواد التشكيل وإطلاع الجمهور على إبداعات الفنانين التشكيليين من مختلف المدارس الفنية من اللوحات والمشغولات الفنية اليدوية.

وقد كرم أحمد عبيد الطنيجي المدير العام لدائرة الآثار والمتاحف المصورين الفوتوغرافيين المشاركين في المعرض وهم طلال عبدالخالق العوضي وفيصل أحمد الريس وإيمان النعيمي وسعيد الرميثي من الإمارات، وسامي الحاج من تونس، وكارولينا دانيشا وديفيد لورمان ولورين شابين من المملكة المتحدة، وفرونيكا وانيوا من روسيا، وسايمن نواز وفرح فاروق من باكستان، وحنا رياض ورمشة فايزي وتيسون جو ورنجيف بي جي وجنيش بيزا من الهند.