مسرحيات شيقة في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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كشف «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» عن استضافة ثلاث مسرحيات شيقة بلغات متنوعة، خلال فعاليات دورته الـ15، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» من 1 حتى 12 مايو في «مركز إكسبو الشارقة»، وتضم أكثر من 1400 فعالية ونشاط مستوحى من شعار دورة العام الجاري «كن بطل قصتك»، لاصطحاب الأطفال واليافعين إلى عوالم الإبداع والسرد القصصي البصري.

وتم اختيار العروض المسرحية الثلاثة لتحفيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الجمهور والزوار من الناشئة والشباب، والتي تناسب كافة فئاتهم العمرية وثقافاتهم ولغاتهم.

مسرحية «اختيارك»

وتستضيف قاعة الاحتفالات (5) يومي 10 و11 مايو، من الساعة السابعة والنصف حتى التاسعة مساءً، و12 مايو من السادسة حتى السابعة والنصف مساءً، مسرحية «اختيارك» التفاعلية، التي تشرك الجمهور في عرضها، إذ تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الطلاب في مدرسة للفنون ممن يسعون إلى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وسيشارك الجمهور في تشكيل أحداث المسرحية، بما يعزز روح الإبداع والتعاون بينهم.

مسرحية «اختيارك» من تأليف فاطمة العامر، وإخراج محمد الأنصاري، بمشاركة الفنانين هنادي الكندري، وشوق الهادي، ومحمد الحداد، وفهد باسم، وطلال باسم، وشملان العميري، وسعود الزرعوني، وشيخة العسلاوي، وملك أبو زيد، وأحلام التميمي.

«لو كنا صغاراً»

ينطلق الجمهور في رحلة عجائبية مع مسرحية «لو كنا صغاراً» التفاعلية للفنان والكاتب المسرحي الباكستاني وسيم بادمي، يوم الأحد الموافق 5 مايو، من الساعة الخامسة حتى السادسة والنصف مساءً في قاعة الاحتفالات (5)، مع الممثل بلال مقصود، وفنان الدمى أحسن خان، ويتم خلالها سرد القصص بأسلوب فكاهي شعري ومسرحي فريد، يدعو فيه الفنان وسيم بادمي الشباب والكبار لإعادة اكتشاف جماليات وبراءة الطفولة.

«معين أختر»

وتكرم مسرحية «معين أختر»، التي كتبها وأخرجها الفنان أنور مقصود، الإرث الثقافي لمعين أختر، وتدعو الحضور للاحتفاء بحياة وإسهامات هذه الشخصية المؤثرة، حيث يلعب أنور مقصود شخصياً دور معين أختر، بمشاركة الفنان ياسر حسين، ويرافق العرض المسرحي فيلم وثائقي يستعرض رحلته الاستثنائية، في قاعة الاحتفالات (5)، يوم الأحد الموافق 5 مايو من الساعة السابعة والنصف حتى التاسعة مساءً.

ويشكل «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، أكبر فعالية ثقافية مخصصة لإثراء مخيلة القراء الصغار على صعيد المنطقة، ويواصل في دورته الـ15 إلهام الناشئة واليافعين وتثقيفهم من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية.