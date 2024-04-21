«أرتيفاكتوم» يعرض روائع الطبيعة في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح في دبي معرض «أرتيفاكتوم» الذي يضم مجموعة من روائع الطبيعة، من مقتنيات هواة جمع الآثار المعاصرين، ويتخصص بالحفريات التي يتراوح عمرها بين 400 إلى 2 مليون سنة.

وتضم المجموعة المعروضة روائع مختلفة من الطبيعة تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ، تم تحويل بعضها إلى قطع تصميم داخلي مذهلة، بالإضافة إلى عناصر ديكور منزلية.

ويقدم مؤسسا المعرض، أندريه زايكين وكيريل ساريتشيف، رؤيتهما المدفوعة بشغف مشترك تجاه الأشياء الاستثنائية، دعوة للشروع في رحلة عبر الزمن للتعرف على تاريخ وجمال أسرار العالم الطبيعي، التي تشكلت على مر ملايين السنين.

وقال أندريه زايكين مؤسس المعرض: إن معرضنا في دبي هو تكريم للجاذبية الخالدة لـ «خزانة الفضول»، حيث يتلاقى الفن والعلم والعجائب، مضيفاً: نحن ملتزمون بتقديم تجربة فريدة وغامرة تحتفي بجمال الإبداع البشري وأسرار العالم الطبيعي.

وحول أبرز ما في المجموعة: تضم المجموعة حفريات وهياكل عظمية رائعة تعيد تعريف الفخامة في العصر الحديث، ومنها جمجمة «تنين البحر» من عصور ما قبل التاريخ، التي هي أعجوبة من الحياة البحرية. وتقدم هذه العينة الرائعة، التي يعود تاريخها إلى 83 مليون سنة، لمحة رائعة عن عالم الحيوانات البحرية المفترسة في عصور ما قبل التاريخ.