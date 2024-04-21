فائزون من 4 دول عربية بـ«جائزة محمود كحيل»

المصدر: بيروت - أ ف ب

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فاز فنانون من مصر ولبنان وتونس والعراق بجائزة محمود كحيل لفنون الشرائط المصوّرة والرسوم التعبيرية والكاريكاتور السياسي.

وتَقَدّمَت إلى مختلف فئات الجائزة أعمال من 15 دولة عربية، ولوحظ أن عدد المشاركين هذه السنة ازداد ثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالأعوام الماضية.

وضمت لجنة تحكيم المصري محمد صلاح والسويسرية هيلين بيكلان والأرجنتينية ناشا فولنفايدر واللبنانيين حنان قاعي وجورج خوري (جاد). وشملت قائمة الفائزين التي أعلنت في بيان، الفنانة المصريّة دعاء العدل التي حصلت للمرة الثانية على الجائزة عن فئة الكاريكاتور السياسي، أما فئة الروايات التصويريّة، ففاز بجائزتها اللبناني المقيم في باريس جوزف قاعي عن روايته الأخيرة «المضطرِب».

ونال العراقي أحمد عصام جائزة فئة الشرائط المصوّرة عن عمله «قصة شرق أوسطية». وأشادت لجنة التحكيم بـ«التدرجات النابضة بالحياة» في أعمال الفنانة البصرية والرسامة ومصممة الغرافيك المصرية أميرة الطناني التي فازت بجائزة الرسوم التصويرية والتعبيريّة.

وكانت جائزة رسوم كتب الأطفال من نصيب التونسية المولودة في سويسرا زينب بن حوالة عن كتابها الثاني «لماذا؟» الصادر في سنة 2023 والمتعلق بالبيئة، ومُنحت جائزة «قاعة إنجازات العمر» الفخرية للفنان المصري وليد طاهر، أما جائزة «راعي الشرائط المصوّرة» الفخريّة فذهبت إلى دار «أ بَ تَ» التعاونية للنشر في مدينة مرسيليا الفرنسية.