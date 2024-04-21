معرض إماراتي ياباني مشترك يستنطق الخط بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت مساء أول من أمس فعاليات معرض الخط الفني الذي تنظمه «خولة للفن والثقافة» بمقرها في العاصمة أبوظبي بالتعاون مع السفارة اليابانية في الدولة ويستمر حتى 30 أبريل الجاري.

وذلك في تأكيد على الصداقة العميقة والاحترام المتبادل بين اليابان والإمارات.

حضر الافتتاح أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى الدولة والدكتورة لميس القيسي مدير عام «خولة للفن والثقافة»، وعدد من الشخصيات الفنية والجالية اليابانية في أبوظبي.

ويضم المعرض عملين فنيين استثنائيين يحمل أحدهما عنوان «السلام» والآخر عنوان «الانسجام والاحترام والنقاء والهدوء» أبدعهما بشكل مشترك كل من سمو الشيخة خولة أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي رئيسة «خولة للفن والثقافة» والخطاط الياباني الشهير جويتشي يوشيكاوا كما يضم المعرض أعمالاً فنية فردية أخرى ليوشيكاوا تعكس موهبته الاستثنائية وإتقانه لهذا الشكل الفني.

تفاعل

وأكدت سمو الشيخة خولة أحمد خليفة السويدي أن تنظيم المعرض يأتي في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها «خولة للفن والثقافة» للمساهمة بتعزيز مكانة الدولة مركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب ومنارة للأدباء والكُتَّاب والمفكّرين والباحثين والفنانين من مختلف أنحاء العالم.

مشيرة سموها إلى حرص «خولة للفن والثقافة» على استضافة المبدعين والفنانين العالميين، بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري، والتقاء الفنانين مع بعضهم والفنون بأشكالها، وتوفير المنصة الثقافية المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي إن المعرض يحمل أبعاداً أوسع من كونه عملاً فنياً مشتركاً، فهو رسالة تسامح وسلام تنطلق من دولة الإمارات عاصمة المحبة والإخوة الإنسانية، رسالة تؤكد أهمية الثقافة والفن في تحقيق تلاقي الحضارات لبناء مستقبل أفضل للبشرية.

مشيرة سموها إلى دور المعرض في تعزيز الاهتمام بفن الخط الذي لعب على مر العصور دوراً هاماً في توثيق العلوم وتقارب الشعوب عن طريق المعرفة، وساهم في فتح باب الحوار الثقافي بين الشعوب والحضارات وتعزيز تواصل الأمم.

وأشادت سموها بما قدمه الفنان والخطاط الياباني جويتشي يوشيكاوا من أعمال فنية رائعة استعرض من خلالها تطورات الخط الياباني والمخزون التراثي والحضاري لليابان.

تميز

من جانبها قالت الدكتورة لميس القيسي: في هذا المعرض الرائع يلتقي فن الخط الياباني الخالد مع الإبداع البصري لسمو الشيخة خولة السويدي ويشرفنا اليوم أن نكشف عن تعاون فريد بين اثنين من الشخصيات البارزة في عالم الفن الخطاط الياباني الشهير يوشيكاوا وسمو الشيخة خولة السويدي الخطاطة والشاعرة وراعية الفنون المتميزة.

وأشارت القيسي إلى أن المعرض يضم 11 عملاً فنياً، منهما عملان فنيان مميزان مشتركان بين سمو الشيخة خولة السويدي والخطاط الياباني، إلى جانب 9 أعمال فردية للفنان الياباني موضحة أن التعاون بين «خولة للفن والثقافة» والخطاط الياباني يوشيكاوا هو تعاون مميز ومستمر.

ويصاحب المعرض ورشتا عمل فنيتان بمقر«خولة للفن والثقافة» وذلك للمهتمين بالفن خاصة الفن الياباني.