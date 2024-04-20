مجموعة الكاتب نورمان لير للبيع بـ 50 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دار كريستيز للمزادات، عن بيع مجموعة الكاتب والمنتج التلفزيونى نورمان لير، وزوجته لين ديفيس لير، في مزادها الفني الذي يعود إلى القرن العشرين في نيويورك في 16 مايو، ومن المتوقع أن تجلب المجموعة ما يزيد على 50 مليون دولار، وفقاً لما نشره موقع «نيوز آرت. نت».

ويأتي على رأس المعروضات لوحة ديفيد هوكني «حديقة» (1967)، والتي تقدر قيمتها بما يصل إلى 35 مليون دولار، يُظهر العمل المصمم للغاية مثلثات من الماء ترش من حديقة خضراء زاهية، مع هيكل غير موصوف وسياج يقف على مسافة أمام سماء زرقاء صافية.

أما القطع الأخرى المعروضة فتبرز من بينها «حقيقة إد روشا» (1973)، التي تحمل تقديراً مرتفعاً بقيمة 10 ملايين دولار، وتتميز باللونين البرتقالي والأصفر على خلفية مجردة فارغة.

هناك أيضاً لوحة ويليم دي كونينج التجريدية «رجل في وينسكوت» (1969)، في لوحة فاتحة يهيمن عليها اللون الأبيض والأصفر والوردي، تم تصنيفها بما يصل إلى 6 ملايين دولار، في حين من المتوقع أن تجلب لوحة «قصر روديو (انتشار)» لروبرت راوشينبيرج في الفترة ما بين 1975 و1976، ما يصل إلى 5 ملايين دولار، يجمع العمل بين صور علامته التجارية المطبوعة بالشاشة الحريرية، إضافة إلى ثلاثة أبواب تفتح لتكشف عن المزيد من الصور.

من المتوقع أن تباع لوحة إلسورث كيلي التجريدية «أزرق، رمادي، باهت» (1960) بما يتراوح بين 2.5 و3.5 ملايين دولار، مع وجود أعمال لكل من جوزيف كورنيل وروي ليختنشتاين.